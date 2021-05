Hiába telt le a 10 hét, sok csallóközi nem kapott időpontot az AstraZeneca második dózisára

Késnek az Astra Zeneca védőoltásának második adagjára szóló "behívók" - tudtuk meg olvasóinktól. A probléma a Dunaszerdahelyi járásban is fennáll, a várakozók pedig pontos és hivatalos tájékoztatás hiányában magukra vannak utalva.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Míg a Pfizer és Moderna vakcinái esetében négy hét a két dózis közti várakozási idő, amit sikerül is tartani, az AstraZeneca két oltási adagja között 10 hétnek kell eltelnie. Ez pedig a helyzet jelenlegi állása szerint akár 12-14 hétre is kicsúszhat.

Korábban a Markíza televízió híradójában jelent meg az információ, miszerint az előre jelzett 10 hét letelte után nagyon sokan nem kaptak értesítést a második vakcinaadag beadásának időpontjáról. Több olvasónk is beszámolt hasonló tapasztalatról.

"Most vasárnap telik le a tizedik hetem, és azok a rokonaim, akik szintén márciusban, egy nappal előttem kapták meg az oltás első adagját Dunaszerdahelyen, meg is kapták az időpontot. Én nem kaptam semmit"

- írja le tapasztalatait olvasónk, aki a csúszásról semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott.

Emiatt a héten úgy döntött, felhívja az egészségügyi minisztérium ügyfélszolgálatát, és sokadik próbálkozásra, egyórás várakozást követően sikerült kapcsolatba lépnie az operátorral.

"Közölték, hogy várólistán vagyok Dunaszerdahelyen, vasárnap lesz az oltás, és előtte egy-két nappal kéne időpontot kapnom. Nem kaptam, és később tudtam csak meg ismerősökön keresztül, hogy Dunaszerdahelyen vasárnap vakcinahiány miatt nem is fognak oltani"

- ecseteli a helyzetet olvasónk, aki ezután újra a telefonos ügyfélszolgálathoz fordult. Ott aztán végül már azt a tájékoztatást kapta, hogy sokan várnak a második oltásra, és legyen türelmes, mert akár a 14. hétre is kitolódhat az oltás második adagja.

Van, akinek le sem telt a 10 hét, mégis kapott időpontot

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter pénteken annyival intézte el a második adag csúszását, hogy a vonatkozó tanulmányok szerint minél több idő telik el a két AstraZeneca-adag között, annál hatékonyabb a vakcina - úgyhogy akár örülhetnek is az érintettek, ha később kapják meg a második oltást.

A miniszter emellett elnézést kért azoktól, akiket érint a csúszás, és azzal is próbálta nyugtatni őket, hogy az első adagtól számított 10-14 héten belül mindenki megkapja a második dózist.

Az egész mizéria talán legfurcsább pontja, hogy míg sokan a 10 hét letelte után nem kaptak időpontot, addig a rendszer most szombatra berendelt olyanokat is a második dózisra, akiket még csak 9 hete oltottak be először.

"Engem március 20-án oltottak be először az AstraZenecával, és most szombatra kaptam a másodikra időpontot, pedig még csak 9 hét telt el. Az oltásra így is elmegyek, mert szükségem van rá, a munkámból kifolyólag sokat utazok. A páromat egy nappal utánam, március 21-én oltották először, ő még nem kapott terminust a másodikra"

- számol be egy másik olvasónk arról, hogy őt idő előtt hívták be a második dózisra.

Van elég AstraZeneca-oltás, a központi rendszerben van a hiba

Berényi József, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat alelnöke érdeklődésünkre közölte, neki is többen jelezték, hogy késik a második oltásuk. Berényi elmondása szerint a megyének annyi AstraZeneca-oltás áll rendelkezésére, amennyi elég a második dózisok beadásához. Szerinte azonban a központi regisztrációs rendszerben történhetett valamilyen hiba, amiből kifolyólag nem kaptak időpontot azok, akiknek már letelt a 10 hetes várakozási idejük.

"Ha valakinek igazolhatóan letelt a 10 hét az első dózis beadása óta, vegye fel a kapcsolatot a megyével, és a helyzetet orvosolni lehet"

- nyilatkozta portálunknak a megyei alelnök.

A megye jelenleg a cakaren@trnava-vuc.sk e-mail címen kezeli az oltás kérdéskörét, viszont a megyefőnök-helyettes úgy nyilatkozott, hogy hozzá is lehet fordulni ezügyben (elérhetősége megtalálható a megye weboldalán).

A szomszédos Pozsony Megyei Önkormányzat egyébként már külön online űrlapot készített azoknak, akiknek késik a második adagjuk. Nagyszombat megyében egyelőre e-mailben vagy telefonon keresztül kell intézkedniük a polgároknak.

Berényi József tájékoztatása szerint a dunaszerdahelyi nagy kapacitású oltóközpontban most szombaton az AstraZeneca második adagját adják be, vasárnap pedig a Pfizer első adagjával oltották volna az embereket. Utóbbiból azonban nem érkezett meg a kívánt mennyiség, így vasárnap nem fognak oltani.

A következő hétvégén viszont várhatóan a megye már kap elegendő Pfizer-oltóanyagot is, így egyik nap azzal oltanak majd, a másik napon pedig folytatják az AstraZeneca második adagjának beadását. Az még a jövő hét folyamán eldől, hogy melyik vakcinát adják majd szombaton, és melyiket vasárnap.

Hosszú a várólista - ha gyorsan kell az oltás, utazni kell

A közzétett, hivatalos adatok szerint a Dunaszerdahelyi járás országosan is azok közé a régiók közé tartozik, ahol a leghosszabb oltási várólisták vannak. Azzal kapcsolatban, hogy mennyien várnak az AstraZeneca második adagjára, nincsenek officiálisan hozzáférhető adatok, azt viszont tudni lehet, hogy a Dunaszerdahelyi járásban jelenleg 6981 személy vár a Pfizer vagy a Moderna első oltására, és 9910-en várnak az említett védőoltások második adagjára.

A közösségi oldalakon megosztott tapasztalatok szerint a - főként fiatalabb - csallóköziek akkor juthatnak hamarabb vakcinához, ha hajlandóak utazni utána, és online kérvényükben a dunaszerdahelyin kívül a komáromi, párkányi, lévai, érsekújvári, pozsonyi, vagy más oltópontokat is bejelölnek.

(db)