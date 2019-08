Hiányosságok merültek fel a nemrégiben átadott dunaszerdahelyi termálfürdő úszómedencéje kapcsán

Jarábik Imre, aki maga is mozgáskorlátozott, elmondta, még tavaly novemberben felvették a kapcsolatot a termálfürdő vezetőségével annak érdekében, hogy figyelmeztessék őket, a medence megépítésekor kötelességük figyelni a mozgáskorlátozottakra. „Erre törvény kötelezi a komplexumot. Mi csak annyit kértünk, hogy az európai uniós szabványoknak megfelelően járjanak el. Ennek ellenére ez nem történt meg, s júliusban úgy adták át a medencét, hogy az számunkra használhatatlan. A leveleinket figyelmen kívül hagyták, azokra választ csak az átadás után kaptunk, melyben az szerepelt, a probléma megoldása folyamatban van.

Véleménye szerint nemcsak a Thermalpark hibázott, ugyanúgy felelős ezért a kivitelező, a projekt elkészítője, illetve, aki átvette a medencét. „Csak azt nem értem, hogy miért utólag kell cselekedni? Még figyelmeztetést is kaptak tőlünk, miért nem kezdtek el időben foglalkozni ezzel?” – tette fel a kérdéseket Jarábik Imre, aki állítása szerint az átadás óta nem látogatja a dunaszerdahelyi fürdőt, ugyanis úszni szeretne, de sajnos a megfelelő körülmények hiányában nem tud.

Ennek kapcsán felkerestük a fürdő igazgatóját, Somogyi Gábort, hogy utánajárjunk, mi lehet az oka annak, hogy még várat magára a mozgássérült lejáró.

Az igazgató mondandóját azzal kezdte, minden építkezésük során odafigyelnek az elrendezésre. Szavai szerint a nemrégiben átadott úszómedencéjük tervezésekor is elsődleges szempont volt számukra, hogy az a fő irányvonalakból mindenki számára megközelíthető legyen. „Gondoljunk csak bele, hiába lenne mozgássérült lejáró a medencénél, ha az illető nem tud odajutni ahhoz" - mondta.

Somogyi Gábor elismerte, megeshet, hogy a levelekre nem válaszoltak időben. Ezt azzal magyarázta, a levél tartalmát észrevételnek tartották, melyre nem feltétlenül érezték fontosnak a válaszadást. „Naponta számtalan ilyen jellegű levelet kapunk. Nem is győznénk mindegyikre választ adni. Továbbá úgy vélem, azért kerülhetett félre a levél, mivel annak érkezésekor még nem tudtunk pontos választ adni, a későbbiekben pedig meglehet, hogy elfeledkeztünk róla. Ezért elnézést kérek a feladójától.” Az igazgató hozzátette, nemrégiben ő maga is írt e-mailt a panasszal élőknek.

„Más a meglátásunk, s azt is elfogadom, hogy az úriember valószínűleg sokkal jobban átlátja ezt a dolgot, hiszen őt érinti e nehézség. Azonban jómagam az üzemeltetői szempontokat veszem figyelembe. Igyekszünk odafigyelni a mozgáskorlátozott vendégeinkre. Ezt bizonyítja az is, hogy a jelenlegi főépület öt darab mozgássérült rámpával rendelkezik, plusz liftek is működnek” – mondta.