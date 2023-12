Hibázott a bíró, 11-est kellett volna rúgnia a DAC-nak, véli a játékvezetői bizottság

A szlovák köztévé sporthírei között szerepel, hogy a labdarúgó szövetség játékvezetői bizottsága megállapította, két kulcsfontosságú pillanatban valóban hibázott a Slovan-DAC rangadó bírója, Erik Gemzický.

Fotó: TASR

A mérkőzés után a klub is felhívta a figyelmet négy momentumra, ezek közül kettő esetben is helyt adott a panasznak a bizottság. "A mérkőzés 75:10 időpontjában a hazaiak 24-es számú játékosa, Marko Tolić súlyos és kirívóan veszélyes szabálytalanságot követ el, amikor is a 8-as számú labdarúgónk, Milan Dimun arcába könyököl, térdével pedig a bordaterületére mér rúgást" - jelezte a klub, és a játékvezetői bizottság is elismerte, hogy az ütésért Tolićot ki kellett volna állítani.

A második hibás döntés percekkel a rendes játékidő letelte előtt történt. "A mérkőzés 86:34 időpontjában a játékvezető komoly hibát követ el azzal, hogy a 10-es számú játékosunknak, Ammar Ramadannak felmutatott sárga lap helyett nem ítélt büntetőrúgást, amikor a hazaiak 88-as számú labdarúgója, Kyriakosz Szavvidisz a jobb térdével szabálytalankodott Ammar Ramadannal szemben annak a tizenhatosba való betörése során" - jegyezte meg a DAC, és a bizottság ennek is helyt adott.

A Slovan egyébként a 61. perctől 2:1-re vezetett, tehát mindkét momentum jelentősen befolyásolhatta volna a mérkőzés végkimenetelét.

