Híd február 15-ig szeretné lezárni a tárgyalásokat, de már újra egyharmadot kér az új párt irányításából

A tárgyalási folyamat tavaly decemberi lefékezése után a héten elindult a tapogatózás a három magyar párt között. Az MKP jövő hétre tárgyalni hívta a másik két pártot, a Híd Elnöksége pedig szerdán döntött arról, hogy február 15-ig szeretnék lezárni a megbeszéléseket. Az Összefogás egyelőre még azt sem árulta el, hogy jövő héten elmegy-e tárgyalni.

Fotó: Paraméter

Jövő héten megpróbálnak túllépni az együttműködésről tárgyaló magyar pártok a decemberi tárgyalásokon, amelyek a botrányos sajtótájékoztatóval zárultak. A Híd Elnöksége szerdán tárgyalt a lehetséges folytatásról. „Az elnökség összegezte a magyar pártok egyesülési folyamatát és megerősítette, hogy a lehető leggyorsabban létre kell hozni a szlovákiai magyarok és más nemzetiségek közös politikai képviseletét” – áll a párt elnökségének szerdai határozatában.

Úgy látják, hogy az MKP-val már mindenben megegyeztek, feloldották a 10 éves szembenállást. A hárompárti egyezség érdekében elfogadják az MKP javaslatát, amelyik jövő hét elejére hívta tárgyalni a pártokat.

„Készek vagyunk tovább tárgyalni, hiszen a hárompárti tárgyalások egy fejezetén kívül minden olyan kérdést sikerült lezárni, amely a közös párt megalapításához szükséges” – jelentette ki a Híd.

Híd: nekünk kell az egyharmad

A megegyezés felelősségét azonban a másik két pártra, feltehetően elsősorban az Összefogásra hárítják, és egyben meghatározzák azt is, hogy egy hónapon belül szeretnék lezárni a tárgyalásokat. „A Híd a tárgyalási folyamat során már meghozott minden szükséges kompromisszumot, s reméli, hogy február 15-ig, a népszámlálás kezdetéig a másik két párt is meghozza a szükséges kompromisszumokat” – írja tájékoztatójában a Híd. Az elnökség döntött arról is, hogy a decemberi utolsó kompromisszumukat visszavonják: ragaszkodnak az egyharmados súlyhoz az új párt döntéshozatali testületeiben.

Rigó: nem ultimátum a február 15., de minek húzzuk tovább?

Rigó Konrád (Híd) nem tartja ultimátumnak az elnökség döntését, egyszerűen úgy látja, hogy felesleges lenne már tovább húzni a tárgyalásokat. „A tartalmi csoportok már befejezték a munkát, tehát az új párt létrehozása előtti szakpolitikai kérdéseket megvitattuk, csak a technikai jellegű kérdések maradtak, amik közül a pártalapításhoz szükséges, szeptember elején meghatározott összes fejezetet – egy kivételével – sikerrel lezártuk. Egyedül az arányokban nem jutottunk egyezségre, ebben a kérdésben az Összefogás decemberben egy, a korábbival teljesen más irányú elképzelést kezdett erőltetni” – magyarázta a Paraméternek pártja álláspontját a Híd elnökségi tagja. – Az együttműködésre továbbra is nyitottak vagyunk úgy, hogy a Híd számára az egyharmados arányt tartjuk megfelelőnek.”

Az 5:3:2 egy egyszeri ajánlat volt

Azt is elfogadhatónak tartják, ha a maradék kétharmados részt a másik két párt nem az eddigi tárgyalások alapján osztja el egymás között, hanem más arányban egyeznek meg egymással. Az MKP azonban eddig határozottan ragaszkodott ahhoz, hogy neki az új párt irányításában 50 százalékos súly legyen, így az Összefogásnak 1/6-a, vagyis 16 százaléka lenne. Ez visszalépés az utolsó decemberi javaslatuktól, amikor az 5:3:2-es arányt javasoltak, vagyis 20 százalékos súlyt adtak volna az Összefogásnak.

„Az 5:3:2-es ajánlatot a decemberi megegyezés érdekében tette az elnökség, ami azonban akkor nem született meg – mondta Rigó. – Most arról határozott az elnökség, hogy az egyharmadhoz mindenképpen ragaszkodunk.”

Apróbb korrekciókat azonban továbbra is elképzelhetőnek tart a súlyok elosztásának tekintetében.

A február 15.-i határidőt nem ultimátumként szabták, csak nem akarják feleslegesen elhúzni a megbeszéléseket. „Egyszerűen nem tudjuk, hogy mi az, amiben a pártalapítás elkezdése előtt még meg kell egyezni – magyarázta Rigó. – Nem elutasítóak vagyunk, csak egyszerűen cselekedni akarunk. Minden tárgyalási folyamat esetében jó, ha előre meghatározzák a megegyezés vége dátumát, elég, ha csak a Brexitre gondolunk.”

Forró: mielőbb létre kell hozni az egységet

Az MKP szerint is minél gyorsabban le kellene zárni a tárgyalásokat. „Bízunk benne, hogy az ünnepek alatt mindenki lehiggadt, és a tárgyalóasztalhoz konkrét javaslatokkal érkeznek” – mondta a Paraméternek Forró Krisztián pártelnök. Szerinte is mielőbb be kellene fejezni a tárgyalásokat, de nem a pontos dátumot tartja a legfontosabbnak.

„Érezzük az igényt az választók irányából, mielőbb el kell kezdeni a közös munkát, közösségi igény, hogy az egység mielőbb létrejöjjön” - mondta az MKP elnöke.

Forró szerint az MKP továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az új párt irányító szerveiben 50 százalékos súlya legyen.

Az Összefogás egyelőre nem nyilatkozik a témában, amint megkapjuk reakciójukat, bővítjük a hírünket. Az MKP tájékoztatása szerint egyelőre még a jövő hétre tervezett tárgyaláson sem erősítették meg a részvételi szándékukat.

(lpj)