A Híd párttal hozták összefüggésbe a Republika vérebét

Jaroslav Naď korábbi védelmi miniszter és Alojz Hlina, a KDH korábbi elnöke is közzétette azt a pontatlan információt, miszerint Miroslav Suja, a Republika jelenlegi alelnöke 2009-ben, nem sokkal a Híd párt megalakulása után annak jelöltjeként indult a megyei önkormányzati választásokon. Ez ebben a formában nem igaz, de lássuk a részleteket.

Miroslav Suja (Fotó: TASR)

Suja valójában a Zöldek pártjának (Strana zelených) volt tagja, sőt, az elnökségében is részt vett - ezt maga a politikus erősítette meg a SME-nek. 2009-ben pedig a Híd párt koalícióban indult a zöldekkel Besztercebánya megyében, így fordulhatott elő, hogy Suja neve után elsőként a Híd neve jelent meg. 2009 és 2013 között egyébként be is került ilyen módon a besztercebányai kerületi önkormányzatba.

A politikus elárulta, hogy annak idején Simon Zsolt, aki a Híd párt alapítói közt volt, helyet kínált számára más választásokon a Híd listáján, ráadásul azt is, hogy legyen a párt besztercebányai kerületi elnöke. Akkoriban Simon töltötte be a kerületi elnöki posztot, most a SME megkeresésére visszautasította, hogy ezt felkínálta volna Sujának. Azt viszont elismerte, hogy beszéltek arról, Suja jelöltethetné magát a Híd listáján, ami viszont nem vezetett eredményre.

"Akkor még nem nyilvánult meg fasisztaként" - szögezte le Simon.

Suja és a Zöldek pártjának kapcsolata azért is fura, mivel a Republika alelnökeként és földművelésügyi, környezetvédelmi szakmai vezetőjeként gyakran szólal fel a környezetvédelem erősödése ellen. A környezetvédelmi minisztérium szakembereit és a környezetvédelmi aktivistákat is gyakran nevezi ekoterroristáknak. nemzeti parkokról szóló törvény elfogadásakor például azt mondta, hogy ezzel megölték az életet vidéken. Mindeközben a törvény keretein belül azoknak a területeknek a méretét növelték, ahol nem folyhat fakitermelés.

A Republika az európai klímacélokkal szemben is fellép, programjában átgondolatlannak nevezi az EU zöld terveit.

A SME megtalálta a Zöldek pártjának egykori weboldalát az internetes archívumban. A párt akkoriban harcolt a bazini szemétlerakat ellen (csakúgy, mint Zuzana Čaputová), a megújuló energiaforrások használatát szorgalmazta, és bírálta a környezetvédőket támadó akkori Fico-kormányt.

Suja most úgy emlékszik vissza rájuk, hogy ők nem ekoterroristák voltak, hanem "üzletemberek", és ezért távozott közülük.

A párthoz a liberális-baloldali személyek álltak közel, 2009-ben például a faji egyenlőségért és a nők jogaiért küzdő Oľga Pietruchová, Eduard Chmelár, illetve Hana Fábry LMBTQ-aktivista is az EP-választási listájukon indult. Suja nem emlékszik arra, hogy mikor távozott a pártból, a Marian Kotleba vezette ĽSNS támogatásával viszont először 2017-ben indult, majd a 2020-as parlamenti választásokon is.

(SME)