A hidasok megszavaznák alkotmánybírónak a hazudozásba belebukó Procházkát?

„Ha valaki javasolná őt, azt gondolom, hogy nem lenne problémánk vele. Bárki elbukhat, de jogászként jól teljesített” – mondta Bugár, aki nem zárta ki, hogy a parlamentnek nem sikerül időben megválasztania a megfelelő számú jelöltet, és előfordulhat, hogy az Alkotmánybíróság például egy hónapra megbénul. Bugár szerint ugyanakkor emiatt Szlovákia nem fog becsődölni. Hozzátette: a képviselők igyekezni fognak a hiányzó bírókat mielőbb megválasztani.

A pártelnök nem erősítette meg, hogy a Híd Peter Kresák képviselőt fogja alkotmánybírónak jelölni. Kresák jelölését korábban Gál Gábor (Most-Híd) igazságügy-miniszter jelentette be. Bugár kilátásba helyezte, hogy több jelöltjük is lesz, olyanok is, akiket más intézmények fognak javasolni.

A Híd elnöke nem akar spekulálni azzal kapcsolatban, hogy a pártnak elfogadható alkotmánybíró volna-e Robert Fico volt kormányfő. Bejelentette viszont, hogy Lucia Žitňanská volt igazságügy-miniszter nem akarja jelöltetni magát.

A parlament a 2019. január 29-én kezdődő ülésen választ alkotmánybíró-jelölteket. A jelöléseket január 7-ig kell leadni. A 13 alkotmánybíró közül kilenc helyére kell újat választani.

Az alkotmánybíró-választás szabályainak módosításával kapcsolatban Bugár elmondta: az eredeti javaslat jobb volt, de annak bírálatát követően a parlament egy átlagosat fogadott el. „Ez pedig blokkolhatja az Alkotmánybíróság működését. Lehet, hogy most megválasztunk nyolc jelöltet, de az elnök nem fog tudni választani, mert nem lesz kétszer annyi jelölt. Ilyen módon működésképtelenné tehetjük a bíróságot, mivel ha nem sikerül választanunk, csak négy bíró marad. Ez megtörténhet, de nem akarok előre szaladni, van esélyünk megválasztani tizennyolcat” – zárta a Híd elnöke.

(TASR)