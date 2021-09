Higiénikusok kérik, hogy vörös besorolást kapjon az egyik magyarlakta járás

Rozsnyó csak hétfőtől lépett a narancssárga fázisba, de a higiénikusok már most amellett vannak, hogy jöhet a következő, vörös fázis.

Forrás: Markíza

A Rozsnyói járásban ugyanis minden nap tíz új fertőzöttet és újabb járványgócokat azonosítanak. Először a kórházban, majd a helyi középiskolában alakult ki egy, azóta viszont a járás egész területének különböző pontjain alakultak ki újabb és újabb gócok.

A regionális tisztiorvosok a Markíza szerint azt kérik, hogy a Covid-automatától függetlenül, mely alapján hetente változhatnak a besorolások, rendkívüli besorolásmódosítást hajtsanak végre.

Egy ilyen intézkedés tovább szigorítaná a járás lakosai által betartandó szabályokat. Beltérben már nem volna például elég az egyszerű szájmaszk, hanem reszpirátorra kellene váltani. Korlátozni kellene az oktatást a felsőoktatási intézményekben, és 25 főre csökkenne azon lakodalmak és ünnepségek létszáma, amelyekre letesztelt vagy az elmúlt hat hónapban covidon átesett beoltatlanokat (OTP-csoport) is beengednének.

A Markíza információi szerint a helyzet ugyanakkor más régiókban is gyorsan romlik, amit igazol, hogy az elmúlt napokban rendre több száz fertőzöttet azonosítottak országszerte. Hétfőn lényegében másfélszeresére nőtt a kórházban kezelt páciensek száma is, akik már 156-an vannak, és ez a szám vélhetően tovább fog nőni, ugyanis továbbra is van 800 ezer 50 év feletti lakosa Szlovákiának, aki nincs beoltva.

(Markíza)