Hihetetlen, mennyire szigorúak az őrök Kočnerrel, aki meg csak elütni próbálja az időt a rácsok mögött

Marian Kočner a Kuciak-gyilkosság hétfői tárgyalási napján érdekes beszámolót tartott a börtönbeli mindennapjairól.

Ahogy arról már írtunk, az ügyben eljáró szenátus előtt hétfőn Elena Fortis igazságügyi pszichológus szakértő ismertette a Marian Kočnerről készített jellemzését. Ezekre reagált úgy az ügy fővádlottja, hogy arról számolt be részletesen, milyen a börtönélet és miért érdemelt ki néhány fegyelmi büntetést.

Beismerte,

répahámozót készített egy kupakból. "Emellett volt késem, ollóm és tűm, de ezért a kupakért büntettek meg" - méltatlankodott Kočner.

Kočnert azért is rótták meg, mert a gyógyszereit nem szedte megfelelően. Azt mondta, hogy tablettákat írtak neki elő a vérnyomásra és a gyomrára. "Az ellenőrzés során

megszámolták a gyógyszereimet, és kiderült, hogy még körülbelül nyolc refluxos tablettám maradt." Kočner azt mondta, hogy elfelejtette bevenni azokat, és az orvos azt is mondta, hogy kihagyhat belőle.

Megjegyzést fűzött ahhoz is, miszerint, állítólag nem volt hajlandó dolgozni a börtönben. "Lassan két éve egyedül vagyok a cellámban, és kérvényeztem, hogy szeretnék némi munkát végezni. Sajnos megtudtam, hogy a vádlottaknak nincs sok esélyük arra, hogy tegyenek valamit az intézményért. Így tehát felajánlottam, hogy kifestem a cellákat. Erre azt mondták nekem, hogy ez nem lehetséges, de aztán kaptam egy ajánlatot, hogy kitakaríthatom a börtöncellákat, de csak azon a részlegen, ahol egyedül maradok. Mondtam is magamban, hogy ok, legalább elütöm az időt. Később megtudtam, hogy két tisztviselőnek is mellettem kellene állnia a takarítás közben, tehát négy órát elraboltam volna munkaidőjükből, ezért aztán

úgy döntöttem, hogy mivel ennek a munkának semmi értelme, akkor inkább nem is csinálom. "

Kočner azt is elmondta, hogy a pozsonyi börtönben már azért is megbüntették, mert az ügyvédje, Para szájmaszkot adott neki. "Ez oda vezetett, hogy elkobozták tőlem a maszkot." Ma Kočner olyan szájmaszkot viselt, hogy annak alsó része teljesen lazának tűnt, és úgy nézett ki, mintha egy kötényke lenne a száján, és nem egy rendes, megszokott szájmaszk.

