A hiperinfláció és annak kezelése

Az infláció hirtelen növekedése folyamatosan a levegőben lóg. Az, hogy az arany árfolyama elkezdett emelkedni, azt jelzi, hogy a pénz iránti bizalom az utóbbi időben valamelyest csökkent. Itthon nincs túl nagy esélye a hiperinflációnak, de van rá példa a közelmúltból.

Mi az a hiperinfláció?

Hiperinflációról akkor beszélünk, amikor legalább havonta 50%-kal nőnek az árak. Ilyen mértékű infláció esetén szinte megszűnik a bizalom a pénz és a gazdaság kapcsán, sőt, akár a gazdasági élet tönkremenetelét eredményezheti a folyamat.

Nem egy gyakori jelenség a hiperinfláció, ám nem egy példa van rá. Legutóbb 2007-ben Zimbabwében, valamint Venezuelában 2016-tól volt rá precedens.

A hiperinfláció esetén az emberek azonnal megpróbálják elkölteni a pénzüket, mert tudják, hogy hamarosan jóval kevesebbet fog érni. A lakosok ilyenkor értékálló árucikkeket vesznek, miközben a munkaerőpiac viharsebességgel omlik össze. Mellesleg ha érdekelnek a befektetések, Szendrei Ádám befektetésekkel kapcsolatos elemzése rendkívül hasznos lehet a számodra.

Mi a következmény?

A helyi pénz helyett az emberek más fizetőeszköz után néznek. Venezuelában, ahol jelenleg is tart a hiperinfláció, a dollárt kezdték el használni. A komolyabb összegű vásárlásokat dollárban bonyolítják le, csak a visszajárót adják helyi valutában a kereskedők.

Akiknek megtakarítása van, azokat a helyzet érzékenyen érinti, míg akik hitelt vettek fel, azok örülhetnek. Hogy miért? Azért, mert a kamatlábak képtelenek tartani a lépést az inflációval. A bankokban lévő pénzek értéküket veszítik, a párna alatti félretett pénzek úgyszintén, de ez történik a hitelekkel is. Ugyanakkor azok, akik a hitelt biztosították, azaz kölcsönadták a pénzeket, bukják az összeget.

Hogyan alakul ki hiperinfláció?

Általában a gazdasági összeomlás és a hiperinfláció kéz a kézben jár, ám a kiváltó ok az, hogy probléma van a gazdasággal. Amikor ez hirtelen a felszínre kerül, az okozza magát a hiperinflációt.

Erre volt példa Németországban, méghozzá az első világháborút követően. A háborús jóvátételi összegek nevezhetők meg kiváltó okként, továbbá a pénznyomtatás, a politikai csatározások és végül, de nem utolsósorban a kereskedelem teljes összeomlása okozta a hiperinflációt.

Venezuelában óriási kormányzati szintű költekezések előzték meg a hiperinflációt. Az olaj árának beszakadása volt a “kegyelemdöfés”. Idehaza a második világháború után volt hiperinfláció.

Hogyan lehet megállítani?

A pénznyomtatást be kell szüntetnie az államnak, továbbá meg kell győzni arról az embereket, hogy a pénznek van értéke.

Az egyik megoldás az, hogy új pénzt vezetnek be. Ez történt itthon is, amikor a forint lett az új fizetőeszköz. Miközben új pénzt bocsátanak ki, a gazdasági problémákat is meg kell oldania a kormánynak, amit az embereknek egyértelműen éreznie kell.

Több ország úgy döntött, hogy a saját fizetőeszközét dollárra cseréli. Ez azért lehet jó lépés, mert stabil, nem a helyi kormánytól függ az értéke.

(PR-cikk)