Hirtelen halál Nagyudvarnokban

Az 1925. április végén 20–30 főből álló munkáscsapat érkezett a Felvidékről a Nagyudvarnoki községhez tartozó Vilmosháza majorba. Povazsán Mária (Mária Považanová?) tizennyolc éves munkásnő május 4-én hirtelen rosszul lett és néhány perc múlva meghalt. A fiatal lány egy nappal korábban még „teljes jókedvvel táncolt”. A halál okáról nem tájékoztatott a Csallóközi Hírlap.

Dunaszerdahelyen ismeretlen okokból kigyulladt Pirovics Géza háza. A tűz olyan rohamosan terjedt, hogy az egész négyszögű épületet megsemmisítette, sőt, a szomszéd Porgesz-féle ház is lángot kapott. Utóbbit, illetve egy másikat is, a Srenker-házat a derekas munkát végző tűzoltók megmentették. Csatlakoztak hozzájuk a sikabonyi önkéntesek is. A kárvallott család sajnos nem csak a tűz által szenvedett nagy kárt, „a nagy zűrzavarban lelketlen emberek még bútor- és ruhaneműiket is ellopták”.

Csiliznyáradon is dolgoztak a szarkák. Csicsay Gábor vendéglőstől ismeretlen tettesek tizenöt zsák korpát és nyolc darab dunyhát és vánkost tulajdonítottak el. „A vakmerő tolvajok kilétének megállapítása iránt a csendőrség széleskörű nyomozást tett folyamatba.”

Kislúcs község hirdetményben tette kozzé, hogy árverést írt ki 736 katasztrális holdnyi vadászterület bérbeadásáról. Hétéves időtartamra, óvadékkal együtt 800 Kč kikiáltási áron. A feltételeket tartalmazó dokumentumok az egyházgellei körjegyzői hivatalban voltak hozzáférhetők.

Várkonyban kiirtották a kutyákat, mert azok „úgy embereket, mint állatokat megmartak”. A településen oly mértékben elterjedt a veszettség, hogy a dunaszerdahelyi járási főnökség elrendelte az összes eb elaltatását.

Weisz Géza siposkarcsai bérlő gazdaságában az egyik tehén három borjút ellett. „A három üszőt három anya táplálta.”

Mint értesülünk róla a korabeli sajtóból, „a vereknyei új vashidat 1925. június 15-én és 16-án tolták át a régi fahíd helyébe. A forgalom e két napon átszállással bonyolíttatott le Pozsony és Vereknye között”.

Sajtóhírnek számított továbbá az is, hogy Pewny Rudolf nő- és gyermekorvos szabadságáról visszaérkezett, és rendelését Dunaszerdahelyen (Csillag utca, Fleischmann Ferenc-féle ház) újra megkezdte.

Lelkes Vince