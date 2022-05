Hitler zsidó lett volna? Az orosz külügyminiszter idiotizmusa mutatja meg, mennyire hazug az oroszok háborúja (VIDEÓ)

A Jediót Ahronót című újság hírportálja hétfőn arról számolt be, hogy Jaír Lapid izraeli külügyminiszter megbocsáthatatlan, botrányos kijelentésnek minősítette Lavrov állításait, miszerint "Hitlerben volt zsidó vér", és "a legnagyobb antiszemiták zsidók". Az orosz külügyminiszterről ugyanis kiderült, az olasz Mediaset televízióban azt hangoztatta, hogy szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökben Adolf Hitler náci vezérhez hasonlóan "zsidó vér folyik", ezért nincs is ellentmondás az ország nácivá tétele, és az ukrán politikus származása között.

A meduza.io szerint Lavrov pontosan ezeket a szavakat használta: "Lehet, hogy tévedek, de Hitlerben is zsidó vér folyt. Ez abszolút semmit sem jelent. A bölcs zsidó nép is azt mondja, hogy a leglelkesebb antiszemiták általában zsidók."

Ez viszont kiverte a biztosítékot Izraelben. Lapid úgy véli, ezek a szavak "megbocsáthatatlanok", és a botrányos kijelentés, szörnyű történelmi tévedés miatt "bocsánatkérést várunk". "A zsidók nem öngyilkosok lettek a holokausztban. A nagyapámat nem a zsidók ölték meg, hanem a nácik. Azt mondani, hogy Hitler zsidó származású, olyan, mintha azt mondanánk, hogy a zsidók magukat gyilkolták a holokausztban. A holokauszt ügyeiben nem vagyunk elnézők" - közölte az izraeli külügyminiszter.

Lapid Twitter a Twitteren bejelentette, hogy az orosz nagykövetet "nehéz beszélgetésre" hívták a külügyminisztérium közel-keleti részlegének vezetőjéhez, de tartózkodott attól, hogy megrovásként definiálja ezt, és megjegyezte, hogy ő maga nem lesz jelen a találkozón.

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.