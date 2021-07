Hitom v moderných priestorov sú zapustené LED panely

Prečo a kam všade sa hodia LED panely, sa dočítate nižšie.

Forrás: www.eulux.sk

Zapustené LED panely sú dokonalým spestrením nudných stropov alebo podhľadov vo vašej firme, obchodných domov alebo skladov. Populárne sú vďaka obrovskému množstvu svetla a tiež nezaberajú žiadne miesto.

V ponuke sú také, ktoré sa zapúšťajú buď priamo do stropu alebo disponujú rámčekom. V našej ponuke nájdete rôzne tvary a tiež farby ako sú klasická biela, strieborná a tiež čierna. Je viac menej iste, že si u nás vyberie každý záujemca LED panelov.

Ďalším lákadlom prečo siahnuť po LED paneloch je ten, že sú nenápadné a hodia sa prakticky kdekoľvek. Vďaka tomu, že sú také tenké, to vyzerá tak, ako keby svietil samotný strop. Väčšinou je farba týchto svietidiel neutrálna biela, ktorá je prijemná a preto sa hodia do domu, kancelárii alebo do kozmetického salónu.

