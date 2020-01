Korábbi beszélgetésünk alkalmával említette, idézem „Hittel a politikában nem lehet eltévelyedni.” Sokértelmű mondat ez, nem gondolja?

Nem tartom sokértelmű mondatnak, csak egyszerűen jól kell értelmezni. Hittel az élet semmilyen területén nem tévedünk el. Egy hívő ember induljon el bármilyen hivatás útján, másokkal szemben mindig előnyben van. Mi tudatában vagyunk annak, hogy valaki figyelemmel követ bennünket, minden lépésünket. Tudjuk, ha nehézségek gördülnek elénk, van, aki utat mutat, nem kell félnünk meghozni döntéseinket. Természetesen nem szabad öntörvényűnek sem lenni, hanem mindig követnünk kell Jézus tanításait. Manapság sokan az egyre divatosabbá váló, ún. „modern gondolkodás” követői, és hitetlenkedve állnak az efféle gondolatok előtt. Nekem viszont őket nehéz megérteni. Például nemrég az egész világ a karácsonyt ünnepelte, ami nem más, mint Jézus születésének az ünnepe. Ő eljött közénk, életét adta értünk, mégis egyre többen kételkednek. Ez persze nem jelenti azt, hogy csak tétlenül, másoktól várjuk a megoldásokat. Szorgalmas és kitartó munkával kell a politikában is dolgozni, előre haladni, csak amikor nehézségbe ütközünk, mikor a rossz csábitani próbál a helyes útról, akkor kell a hitünkre támaszkodva a helyes utat választanunk.

Mérnök úr, a szlovák politikai színről egy ideje letűntek a keresztény/keresztyén értékrendet – nem üres kampányfogásként – markánsan valló politikusok, holott a statisztikai mutatók szerint az ország abszolút többsége vallásosnak jelöli magát. Ön szerint mi ennek az oka?

Az okokat a reménytelenségben látom. Mai politikusaink nagy része bátran vallja, hogy nem keresztény értékrend alapján él és dolgozik. Az emberek csak próbálnak olyanokat választani, akik legalább szóban, vagy esetleg szentmiséken készült fotókkal próbálják elhitetni, hogy hívő emberek. Meg kell mutatni, hogy vannak még, akik keresztény hitük szerint élnek, és felvállalják a közösségük terheit is.

Három gyermekes édesapa, vállalkozó az építőiparban és most a gyakorlati politika mezeje. Jut ideje a lelki élete ápolására?

Valóban, az idő drága kincs. A politikai munka szinte minden szabadidőmet felemészti. De itt is tisztában kell lenni a prioritásokkal. Feleségemmel gyermekeinket kiskoruktól kezdve a hit felé vezettük, így a templomban, vagy a hitközösségben eltöltött idő egyben a családdal is töltött idő. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a családom támogatását élvezhetem a magánéletben és a munkámban is.

A Magyar Közösségi Összefogás választási listáján a Magyar Fórum csapatának a tagja. Gyorsan megszülető egyéni döntés , vagy családi mérlegelés eredménye volt a választásokon való indulás?

A politikában való részvételem hosszas mérlegelés eredménye volt. A jól működő család alapja, hogy a döntéseket közösen hozzuk meg. Ebben az estben is így történt. Mint már említettem, az egész családom támogat, értem ezalatt a feleségemet, a gyermekeimet, de a szüleimet és a testvéreimet is A magánéletemben, a munkámban és a politikai tevékenységemben is segítenek.

Milyen jövőt képzel el a szlovákiai magyar közösségnek?

Nagyon fontos, hogy a szlovák nemzet többsége megértse, ez a föld a mi szülőföldünk is. Nem akarunk se többet, se kevesebbet, mint ami megillet: nyelvünk, kultúránk megőrzését, és fejlődést. Nemcsak azonos adóterhet, hanem azonos támogatást is. Déli városaink, falvaink is egyenlő mértékben részesüljenek a juttatásokból és támogatásból. Ne csak az északi régió, hanem a déli is fejlődjön, hogy szülőföldünkön maradhassunk meg boldog és büszke felvidéki magyaroknak. Ez az ország így képez egy egészet.

