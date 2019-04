HIVATALOS: Dárdai Pál a szezon végén távozik a Herthától

A berlini klub kedden közleményében jelezte, erről közösen állapodtak meg a magyar szakemberrel.

A korábbi magyar válogatott szövetségi kapitány 2015 februárja óta irányítja a Herthát, melynek 1997 és 2011 között a játékosa volt. Csapata, amely az elmúlt öt fordulóban kikapott, öt körrel a bajnokság vége előtt 11. a Bundesligában.

"Nagyon intenzív és eseménydús éveket töltöttem el a Hertha BSC vezetőedzőjeként. Hálás vagyok a lehetőségért, és büszke vagyok arra, amit ebben az időszakban közösen elértünk. Van úgy néha, hogy eljön a változtatás ideje. Mindig is a legjobbat akartam a Herthának, mert ez a klub most is az otthonom, és az is marad"