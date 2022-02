HIVATALOS: Világi Oszkár lett a Győri ETO FC tulajdonosa

Az FC DAC 1904 labdarúgóklubot is tulajdonló Világi Oszkár lett a Győri ETO FC-t működtető cég, a ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft. új tulajdonosa - jelentette be Világi a csütörökön tartott sajtótájékoztatón Dézsi Csaba Andrással, Győr polgármesterével.

Világi Oszkár (Fotó: Cséfalvay Á. András - archív)

Dézsi Csaba András polgármester elmondta, már korábban is látta a problémát, hogy a labdarúgás kevés nézőt vonz Győrbe, és mivel a régi tulajdonos nem érezte képesnek magát arra, hogy a csapatot feljuttassa az NB I-be, próbált megoldást találni a helyzetre. Kiemelte, egyszer ellátogatott egy futballmérkőzésre Dunaszerdahelyre, az ott tapasztaltak pedig teljesen magával ragadták. Így felkérte Világi Oszkárt, hogy legyen a győri klub tulajdonosa is, ő pedig hosszas mérlegelés után végül igent mondott.

„Nagyon szépen köszönöm, hogy belevágsz ebbe a szép feladatba”

– mondta Dézsi Csaba, és ugyan hangsúlyozta, hogy a cél még messze van, de szerinte Világi olyan ember, aki komolyan veszi ezt a feladatot.

Világi elmondta, mielőtt még átvette volna a DAC-ot, a klub szintén olyan nehéz pillanatokat élt át, mint most az ETO, de nincs olyan rossz állapotban, mint annak idején a dunaszerdahelyi csapat volt. Hangsúlyozta, hogy Dunaszerdahelyen a DAC egy olyan közösséget teremtett, amely nem a városhoz, hanem a klubhoz kötődik, és már túlnyúlt a város határain, sokan pedig több száz kilométert utaznak, hogy átérezzék a mérkőzések hangulatát. Ez viszont ma Győrben nincs így.

Állítása szerint korábban több felkérést is kapott, hogy legyen társtulajdonos más csapatoknál, de ő ezeket rendre elutasította, arra hivatkozva, hogy egy csapat is óriási terhet jelent. Viszont akár a DAC esetében, az ETO-nál is úgy érezte, hogy nincs más megoldás, mint felvállalni ezt a terhet.

„Küldetésnek és kötelességnek tartom, hogy segítsek a Győrnek”

– jelentette ki az új tulajdonos, aki azt szeretné, hogy az ETO közösségteremtő ereje visszajöjjön.

„Azért is döntöttem a Győr mellett, mert úgy érezem, hogy képes közösséget építeni a csapat, remélem, ez meg is fog történni, és olyan örömöket élhetünk át itt is, mint Dunaszerdahelyen”

– tette hozzá Világi.

Ami az ambíciókat illeti: a tulajdonos egyértelmű szándéka, hogy a csapat visszajusson az NB I-be, hiszen ez a csapat létének az alapja. Dicsérte továbbá a meglévő akadémiát, amelyből "ha a fiatalok átkerülnek a felnőttcsapathoz, akkor megnyílik előttük az út a világ felé".

„Ez a küldetése az ETO-nak, hogy tehetséges fiatalokat neveljen. Aki dolgozik és tehetséges, az sikerre van ítélve” – jegyezte meg Világi, majd hozzátette: a következő idényben már a feljutásért kell küzdenie a csapatnak. Mint mondta, a stadionra felújítás vár, amellett további edzőpályát is létre szeretnének hozni.



