Hivatalvezetőből lesz polgármester Diószegen, Szabó Antal még képviselőként sem került be

A képviselő-testület fele lecserélődik, négyen az eddigiek közül nem kerültek be.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

A 68 éves polgármester, Szabó Antal idén már nem indult újra a polgármesteri címért, a képviselők között viszont ott volt. Ez utóbbi esetében viszont még közel 60 szavazatra lett volna szüksége, hogy bekerüljön.

A választásokon függetleként indult a városi hivatal vezetője, a 41 éves Krommer Gábor, és végül magabiztos győzelmet aratott. 873 szavazattal, a leadott szavazatok 46,58%-ával győzött. A második helyen Brunner Viliam (független) végzett, akit 656-an karikáztak, míg a harmadik Peter Horníkot 345-en. Horník helyzete azért érdekes, mert képviselőjelöltként csaknem kétszer ennyi szavazatot kapott, és bekerült a testületbe, újoncként.

A képviselő-testület Diószegen eddig 12 tagú volt, mostantól 11 tagja lesz, és a jelenlegi képviselők közül 9-en újra is indultak. Brunner Boris, illetve Katona Edit négy éve a Híd jelöltjeként vágtak neki, most viszont nem indultak, Agáta Zelinková szintén nem. A 9 újrainduló közül 4-en pedig kiestek, beleértve a két korábbi MKP-st, Srejner Attilát és Takács Attilát. Ugyancsak nem került be František Ruman, Štefan Lauko.

A 11 tagú képviselő-testületnek tehát 6 új tagja lesz, és összességében is csak függetlenek kerültek be. A Szövetség hét jelöltet indított, de egy sem került be, a legközelebb ehhez Piši László állt, akinek ehhez 7, míg Srejner Attilának 12, Takács Attilának 33 szavazatra lett volna szüksége.

Lássuk az eredményt: 1. Bartaloš Pavol (független) - 693 2. Peter Valo (független, új) - 688 3. Križanová Erika (független, új) - 638 4. Peter Horník (független, új) - 617 5. Eva Sudová (független) - 596 6. Peter Šramo (független, új) - 593 7. Alexandra Machanová (független) - 584 8. Bende Alexander (független) - 578 9. Lengyelfalusy Imre (független, új) - 566 10. Hrdlica Koloman (független) - 565 11. Kovács Kristína (független, új) - 510) ------------------------------------------------- 12. Piši Ladislav (Szövetség, képviselő) - 504 ... 14. Srejner Attila (Szövetség, képviselő) - 499 15. František Ruman (független, képviselő) - 488 16. Takács Attila (Szövetség, képviselő) - 478 17. Szabó Antal (független, polgármester) - 456 ... 20. Štefan Lauko (független, képviselő) - 414

(SzT)