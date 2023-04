A Hlas kibővül a Dobrá voľbával, Tomáš Drucker jó helyet kap Peter Pellegrini listáján

A Hlas listáján indul az őszi parlamenti választáson a Dobrá voľba, illetve a párt több politikusa. A Dobrá voľba gyakorlatilag megszűnik, korábbi elnöke, Tomáš Drucker „jó helyet” kap a Hlas listáján, és bekerül a Hlas elnökségébe is. A Hlas listáján szerepel majd Peter Kresák, a Híd volt parlamenti képviselője is.

A Hlas listáján indul a Dobrá voľba több politikusa is az őszi parlamenti választáson, jelentették be ma délelőtt a két párt vezetői, Peter Pellegrini és Tomáš Drucker. Azonban nem a hagyományos értelemben vett összeolvadás zajlik majd, a Hlasban nem alakul ki egy Dobrá voľba platform, csak a párt több politikusa is belép a Hlasba, majd a Dobrá voľba megszűnik.

Drucker elismerte, hogy a Dobrá voľba nem volt túlságosan sikeres projekt, a legutóbbi mérések alapján a két százalékot sem érte el a támogatottsága.

A párt a 2020-as választáson 3,06 százalékos eredményt ért el, vagyis kap állami támogatást. Ezt a pénzt Drucker viszi a Hlasba, de nem pontosította, hogy ez pontosan mekkora összeg. „A Hlas választási kampányának költségeihez mintegy 10 százalékban tudunk hozzájárulni” – mondta Drucker. Pellegrini megerősítette, hogy a választási kampány költségeire bankkölcsönt vesznek fel.

Volt hidasok kint is, bent is

A Hlasba belép Peter Kresák alkotmányjogász, a Híd korábbi parlamenti képviselője is, és a listára kerül Miroslav Kočan, aki a legutóbbi Fico-kormány idején az Általános Egészségbiztosító (VšZP) vezérigazgatója volt.

Nem megy azonban a Hlas listájára Cséfalvay Katalin, aki Kresákhoz hasonlóan a Hídból került a Dobrá voľbába. Cséfalvay 2019-ben lépett ki a Hídból.

Nem követi Druckert a Hlasba a Dobrá voľba másik vezetője, Rado Baťo sem, aki a Za ľudíból érkezett Drucker pártjába, korábban pedig Andrej Kiska köztársasági elnök szóvivője volt. Cséfalvay és Baťo bejelentették, hogy nem indulnak semmilyen pártszíneiben a parlamenti választáson.

Drucker 2016-ban egészségügyi miniszterként kezdte politikai pályafutását a harmadik Fico-kormányban. Fico 2018-as lemondása után a Pellegrini-kormányban néhány hétig belügyminiszter volt, de erről a posztról önként távozott. 2019-ben alapította meg pártját, a Dobrá voľbát.

Drucker: A Hlas nem a Smer

Drucker csatlakozása segítheti a Hlast abban, hogy hangsúlyosabbá tegye a Smertől való különbözését.

„A Hlas nem a második Smer, én már sokszor elmondtam, hogy ellenzem a Smerrel való együttműködést, ez a véleményem megkérdőjelezhetetlen” – jelentette ki Drucker.

Állítja, hogy ő sohasem fogja támogatni a párt együttműködését a Hlassal.

A Dobrá voľba az év elején tárgyalt jobboldali pártokkal – például a KDH-val – is a lehetséges választási együttműködésről, és voltak olyan elképzelések is, hogy bekapcsolódik Mikuláš Dzurinda projektjébe. Ezek a tervek azonban nem valósultak meg. A Hlas listáján Drucker kapja a legmagasabb helyet a Dobrá voľba politikusai közül, azt azonban nem árulták el, hogy hányadik lesz a listán. Pellegrini megerősítette azt is, hogy Druckert javasolni fogja a párt elnökségébe, a megválasztására azonban a Hlas kongresszusán kerül majd sor.

A Hlas a napokban erősítette a „magyar vonalat” is a pártban: a listáján indul majd a komáromi Vlček Erik válogatott kajakozó, többszörös olimpikon, világbajnok sportoló.

