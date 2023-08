HLAS – sociálna demokracia prináša revolúciu do financovania športu

Líder strany HLAS – sociálna demokracia Peter Pellegrini dnes predstavil päť zásadných zmien vo financovaní slovenského športu.

„Chcem jasne povedať, že športové odvetvie si zasluhuje väčšiu pozornosť od vlády, väčšiu pozornosť od štátu a silný štát, znamená aj silný šport. Prečo to hovoríme? Je to preto, že ak sme sa s našou ekonomikou dostali približne na 75% priemeru EÚ, tak v športe sme na tom oveľa horšie. Je známe že štáty európske únie investujú do športu v prepočte 110,60 € na obyvateľa, na Slovensku investujeme 28,40 €. To je približne jedna štvrtina, 25% z toho, čo je priemer. Ešte aj najmenej rozvinuté krajiny EU investujú do športu 2x viac cca 54,40 € ako my na Slovensku. HLAS – sociálna demokracia to ide zmeniť,“ uviedol Peter Pellegrini.

„Preto HLAS zavedie do rozvoja športu 5 zásadných zmien. Vytvoríme národnú agentúru pre šport pod priamou gesciou premiér. Presadíme razantnú ekonomickú pomoc športu. Šport sa stane pod naším vedením vážnym ekonomickým odvetvím. Podporíme rozvoj talentov v regiónoch. Šport musí byť súčasťou zdravotnej prevencie,“ informoval líder HLASu.

„Šport je premiérska téma a tak k nemu treba aj pristupovať. Aj keď v období keď som viedol slovenskú vládu vznikla prvýkrát v histórii Slovenska pozícia špecializovaného štátneho tajomníka pre šport, skúsenosti aj z pandémie hovoria, že to nestačí. Šport potrebuje zastúpenie pri vládnom stole na úrovni rovnej ministrovi a HLAS – SD bude presadzovať také riešenie, aby vznikol silný centrálny orgán pre slovenský šport, ale aby pritom nemuseli vznikať ďalšie administratívne košaté administratívne štruktúry a zbytočné náklady,“ zdôraznil Pellegrini.

„Druhou dôležitou zmenou bude skokové navýšenie investícií do športu. Ak sa dnes rôznymi kanálmi dostáva do športu 28 € v prepočte na obyvateľa, náš cieľ bude dosiahnuť, alebo sa aspoň výrazne priblížiť priemeru EÚ, kde sú verejné investície do športu na úrovni 110 € na obyvateľa. Cesty peňazí do športu sú rôzne ale posilniť treba všetky,“ informoval Pellegrini.

„Najviac potrebuje infraštruktúra – je treba posilniť a navýšiť rozpočet Fondu na podporu športu, ktorý podporuje rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry na Slovensku. Treba podporiť samosprávy, lebo sú najväčším prevádzkovateľom športovísk na Slovensku, a ktoré predošlé aj súčasná úradnícka vláda hodili cez palubu, ale finančne posilniť treba aj ďalšie inštitúcie – Slovenský olympijský a športový výbor a športové zväzy. A nesmieme zabudnúť aj na znevýhodnených športovcov. No najmä je treba dostať peniaze tam kde sa športová pyramída začína – do športových klubov, do oddielov, k mládežnícky trénerom a ich zverencom,“ skonštatoval líder HLASu.

„HLAS ponúkol v športe malú revolúciu a verím, že ak budeme vo vláde, zásadné zmeny silného štátu v športe presadíme,“ uviedol Peter Pellegrini.

(Politická inzercia)

(PR)