Hodosban megnyitották az iskolát, a polgármester a kormányt és a közegészségügyet bírálja

A Regionális Közegészségügyi Hivatal ajánlása ellenére Hodosban hétfőn megnyitott az iskola. Balódi László polgármester bírálta az elmúlt napokban ezen a téren kialakult káoszt és azt is, ahogy a higiénikusok mindehhez hozzáálltak.

Fotók: Paraméter

Szombaton este Somorja városa idézett a Regionális Közegészségügyi Hivatal önkormányzatokhoz intézett leveléből: „Az elmúlt két hétben 2942 új koronavírusos megbetegedést megbetegedést regisztráltunk, ami 695-tel több, mint az előző időszakban. A szűrőtesztelések valamennyi eredményét még nem tudtuk feldolgozni a növekvő esetszámok miatt. A 2942 esetből 1090-et a PCR-tesztek, 1852-t pedig az antigén-tesztek mutattak ki. A járvány főleg a családokon belül terjed, 91 családon és munkahelyen belüli fertőzési gócpontot tartunk nyilván.”

A hivatal ajánlását követően sorra jelentették be a járásbeli települések önkormányzatai, hogy nem nyitják meg a fenntartásuk alá eső oktatásügyi intézményeket, alapiskolákat. Hodosban azonban másképp döntöttek. „Elmagyarázhatná a mélyen tisztelt kormány, hogy hozzon releváns döntéseket egy község önkormányzata, ha hétfőn az egészségügyi miniszter kijelenti, hogy csak sms-ek elküldése után mehetünk ki a lakásból, a következő nap az iskolaügyi miniszter bejelenti, hogy megnyitja az iskolákat, utána a munka- és szociálisügyi miniszter kijelenti, hogy aki otthonról is végezheti a munkáját, azt a munkaadója köteles hazaküldeni, és mindezek csúcspontjául a miniszterelnök kiírja a Facebookra, hogy ő nem vesz részt a kormány ülésén, de reméli, jó döntést hoznak... Mindezek után mi felhívtuk az iskolaügyi minisztériumot, hogy mi a helyzet, a válasz pedig, hogy várjuk meg a Közegészségügyi Hivatal utasítását" – írta egy hozzánk is eljuttatott levelében Balódi László polgármester.

Megkeresésünkre kifejtette, hogy csütörtökön felmérték az érdeklődést a két 1-4. Osztályos alapiskolába járó gyermekek szülei körében, és azt tapasztalták, hogy maximálisan támogatják az iskolanyitást. Ezután érkezett meg a Regionális Közegészségügyi Hivatal levele arról, hogy nem ajánlják az iskolák megnyitását.

„Én eddig úgy hittem, hogy egy állami intézmény nem tanácsol, hanem döntést hoz. Ehhez képest két héttel ezelőtt a járási válságstábon asszisztáltak a járás 64 települése polgármestereinek egy kis helyiségbe történő összehívásában, és mikor a kollégák azt kérdezték, nem lehetne-e ezt megoldani online, nemleges választ kaptak” – emelte ki Balódi.

Az iskolanyitással kapcsolatban elmondta, hogy hetente kétszer fertőtlenítik az épületeket, mindkét szülőtől negatív koronavírustesztet kérnek, emellett a szülők nem léphetnek be az iskola területére, a gyerekek pedig külön padokban foglalnak helyet, szájmaszkot viselnek, a pedagógusok pedig FFP2-es reszpirátorokat.

„Elmondtuk a szülőknek, hogy ha nem érzik úgy, hogy ennek ki akarják tenni a gyerekeiket, akkor minden további nélkül elfogadjuk. Néhányan voltak, akik így tettek, a többség azonban elhozta a gyermekét. Mi folyamatosan teszteljük az alkalmazottakat, és amikor a gyerekek nincsenek bent, germicid lámpákat is használunk a kórokozók ellen. Mindent megtettünk, hogy a szülőknek, akik iskolába hozzák a gyerekeiket, és az alkalmazottaknak is meglegyen a biztonságérzetük. Mi ezzel nem lázadni akarunk, hanem segítséget nyújtani a szülőknek, akik dolgoznának, és a gyerekeknek, hogy kiléphessenek a bezártságból” – fogalmazott a polgármester.

Megpróbáltuk az ügyben elérni Robotka Rozália regionális tiszti főorvost, illetve Vörös Teréziát, a hivatal epidemiológiai osztályának vezetőjét, de telefonon egyelőre nem sikerült, hétfőn küldött e-mailünkre kedd délután fél háromig nem válaszoltak.

(SzT)