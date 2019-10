Hófehér szőrmók, színes tollú papagáj, aprócska díszmadár – mind megcsodálható volt a dunaszerdahelyi kisállat-kiállításon

A Szlovákiai Kisállattenyésztők Szövetségének Dunaszerdahelyi Alapszervezete ismételten nagyszerű kiállítást valósított meg. Számos állatkát csodálhattunk meg, így galambokat, nyulakat, baromfit és egzotikus madarakat egyaránt. Különleges példányok is megmutatkoztak. Az egyik ilyen volt a hófehér nyuszi, amely messziről cseppet sem tűnt nyúlnak, inkább egy pulikutyára hasonlított. A fehér szépségnek mindenki a csodájára járt. Selymes, pihe-puha tapintása mindenkit levett a lábáról. Sárkány Pál, a kisállattenyésztők dunaszerdahelyi alapszervezetének elnöke elárulta, a szóban forgó állat egy angóranyúl, a háziasított nyulak egyik fajtája, melyet többnyire hosszú, sima gyapja miatt tenyésztenek.

A kiállításon akadt egy kis segítőnk is, Pongrácz Áronka, a szervezet legfiatalabb tagja, aki lelkesen körbevezetett bennünket a ketrecek közt, s megannyi érdekes információval látott el bennünket. Egyebek mellett azt is elárulta portálunknak, hogy a szebbnél szebb színekben pompázó papagájok között akadnak igencsak értékes egyedek, amelyek ára eléri akár a hatszáz eurót is. Elárulta továbbá, az aprócska díszmadarakkal péntek délelőtt meggyűlt a bajuk. Egyikük kiszökött a kalitkájából, de Áron büszkén hozzátette, szerencsére nem történt baj, sikerült elfogniuk a madárkát.

Az állatsimogatón és a kiállításon kívül, az eddigi évekhez hasonlóan, ezúttal is része volt az eseménynek egy verseny. A hivatalosan kijelölt szakmai bírák a pénteki nap folyamán alaposan szemügyre vették az állatokat, melyeknek szigorú szabályoknak kellett megfelelniük. Összesen közel 500 állatot neveztek a versenyre, azonban nem jutott be mind, hiszen történtek kizárások. A pontozás végeredménye alapján, vasárnap került sor a díjkiosztóra. Az egyik fiatal tenyésztő, Szász Anna, aki az előző évben egy, a győztesnek járó kupával térhetett haza, most szomorúan tudatosította, hogy ezúttal nyulacskái nem érdemeltek díjat. Lelkesedése ennek ellenére nem lankadt, bizakodva neveli tovább állatait.

A kisállat-kiállítás idén az alistáli alapiskola tanulóit fogadta, valamint a szervezők minden arra tévedő érdeklődőt szívesen láttak. A szombati nap kifejezetten a nagyközönséget szolgálta, reggel kilenctől esti kilencig érkezhettek az érdeklődők. Az esemény vasárnap a délután egy órai díjkiosztóval zárult. A három nap alatt sok látogatója akadt a kiállításnak. A gyermekek nagy örömmel simogatták az állatokat, de a felnőttek is örömüket lelték a kisállatok nézegetésében.

Az állatkákon kívül bemutatkozhatott néhány kézműves, kiknek portékája közt mindenki kedvére válogathatott.

