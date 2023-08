Hogy halad a meló Nagymegyer és Medve között? (Fotókkal)

Május eleje óta zajlanak a munkálatok a Nagymegyer és Medve közti I/13-as úton, ami rendkívül fontos részét képezi, egyszersmind bizonyára egyik legramatyabb állapotban lévő szakaszát képezte a Norvégiától Görögországig haladó E75-ös nemzetközi, európai útvonalnak. Augusztussal megkezdődött a felújítás második szakasza, ideje volt minisztériumilag megtekinteni.

Fotók: Paraméter - További felvételekért kattints!

A péntek délelőtti kontrollnapon részt vett Jaroslav Kmeť közlekedési minisztériumi államtitkár, František Dorocák, a Szlovák Útkezelő Vállalat (SSC) beruházási főosztályának igazgatója, valamint a kivitelező Doprastav képviseletében Andrej Babic.

Tudni kell, hogy az utat lényegében újjáépítik, hiszen az útfelületet és rétegeit teljesen eltávolítják, majd új alapot készítenek, arra pedig új burkolat kerül. A feltört betonpaneleket nem szállítják el, hanem bezúzzák, és az új út alapjához használják fel. A munkálatokat többszöri halasztás után májusban sikerült elkezdeni, miután teljes mértékben biztosítani tudták a terelőutakat a teherforgalomnak. A befejezésének határideje 2024 áprilisa, a kontrollnapon pedig arról is szó esett, hogy ez tartható-e, adott esetben befejezhető rövidebb időn belül.

„Arra kértem a kivitelezőt és az SSC-t, mobilizálják erőiket és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a munkálatokat mielőbb befejezzék, mivel EU-s operatív programból finanszírozott projektről van szó” – árulta el Jaroslav Kmeť államtitkár.

Andrej Babic erre úgy reagált, hogy amennyiben enyhe lesz a tél, és lesz módjuk akkor is dolgozni, akkor a határidő tartható, adott esetben a munkálatokat előbb is befejezhetik.

Soóky Marián nagymegyeri polgármester július végén tájékoztatott arról, hogy a felújítás második, az I/13 és I/63-as utak kereszteződéséig (T-kanyar a Tesco áruházig) húzódó szakasza miatt az I/13-as úton lévő nagymegyeri postára, illetve a Tesco áruházba is kerülővel, a Vadász utca, Erdő utca, Petőfi utca, Stadion utca és Duna utca érintésével lehet majd eljutni.

„A felújítás miatt Izsap városrész is kerülővel lesz megközelíthető. A megbeszélések során sikerült elérni, hogy a Tescot és a postát érintő teherforgalom ne a város útjain történjen, hanem az Újmajor (letérő a Lidl-vel szemben)-Sárkány-Izsappuszta elkerülő szakaszon – ezen a szakaszon Izsap is megközelíthető lesz személyautóval is. Továbbá sikerült elérni, hogy az említett elkerülő útszakasz egyes szakaszai felújításra kerüljenek, nem a város, hanem a beruházó cég költségére. Közel 140 tonna aszfalt került bedolgozásra” – írta a Facebokon a polgármester.

Az I/13-as út a betonpanelekből épült utolsó utak egyike volt Szlovákiában. Ez idő alatt nemcsak az úttestet, de a szakaszon lévő hidakat is felújítják vagy teljesen újakat építenek.

A személyforgalmat – személyautókat, autóbuszokat, furgonokat stb. – a környező községeken keresztül vezető másod- és harmadosztályú utakra terelik Csilizradvány, Balony és Kulcsod felé. A 7,5 tonna feletti gépjárművek viszont kénytelenek lesznek a legközelebbi, komáromi vagy a Dunacsún-Rajka határátkelőt használni a vámosszabadi helyett.

(SzT)