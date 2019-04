Hogy mi zajlik Magyarországon! Egyesek patkánykormányzásról beszélnek

"Patkánykormányzás zajlik Magyarországon" - jelentette ki Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti (EP-) képviselő, EP-választási kampányfőnök hétfőn Budapesten. Az EP-képviselő és Tóth Bertalan MSZP-elnök is kiállt párttársuk, Bangóné Borbély Ildikó mellett, aki a napokban úgy válaszolt a Fidesz támogatottságának növekedéséről szóló kérdésre, hogy sok a patkány Magyarországon.

Tóth Bertalan szavai szerint Bangóné Borbély Ildikó kiforgatott és félreértelmezett mondataiból a kormányzat hazugságkampányt indított az MSZP egész közössége ellen. Tűrhetetlen és elfogadhatatlan, hogy az ellopott közpénzből egy olyan gyűlöletkampányt építenek fel, amely semmi másról nem szól, mint hogy eltereljék a figyelmet a valós problémákról, az egészségügy helyzetéről, az uniós pénzek eltűntetéséről, arról, hogy ma már sajtószabadságról alig lehet beszélni - mondta az ellenzéki politikus, hangsúlyozva: "a közösségünket, a pártunkat ért támadással szemben fellépünk", és ez a közösség megvédi minden tagját. Közölte, Bangóné Borbély Ildikó az MSZP tagja, a párt parlamenti frakciójának helyettes vezetője és az is marad. Hozzátette ugyanakkor: elutasítanak minden gyűlöletkeltő kampányt, vonatkozzon az bárkire.

Arra a kérdésre, hogy a pártelnök hogyan értelmezi Bangóné Borbély Ildikó azon mondatát, hogy sok patkány van Magyarországon, Tóth Bertalan azt mondta: semmiképpen nem a Fidesz szimpatizánsaira vonatkozó mondatról van szó. Az elhangzottakat teljes mértékben kiforgatja a kormány, és így épít rá gyűlöletkampányt - közölte. Egy másik kérdésre megjegyezte, képviselőtársa mondott egy mondatot, amit félremagyaráznak, ha azzal ő bárkit megbántott, akkor bocsánatot kér. Szóvá tette azt is, hogy Bayer Zsolt publicista őt is lepatkányozta, és nem kért tőle bocsánatot.

Ujhelyi István egy másik kérdésre beszélt arról, hogy a fővárosi rágcsálóirtás elmaradása miatt a közbeszéd részévé vált a patkányhelyzet. Ebből a Fidesz összpolitikai kérdést csinált, amit "a rendszer ellen legtöbbet küzdő párt ellen" fordított - tette hozzá. Elmondta, "visszafordítják" a Fideszre az elmúlt napok hazug, patkányozós kampányát, majd kijelentette: "patkánykormányzás zajlik Magyarországon". Kiemelte, nem a Fidesz támogatóiról beszél. Amit a Fidesz művelt Magyarországgal, az undorító és visszataszító, kártékony az, amit tesz a kormánypárt az országgal az európai uniós tagság kapcsán - érvelt.

Ujhelyi István szerint nem az MSZP hozta be a közéletbe a patkányt mint jelzőt. A gyűlöletkampány "a Fidesz egyik legfontosabb fegyvere", de szerinte ezt a fegyvert a kormánypárt most nem okosan használja, mert mostantól minden választónak a Fidesz Facebook-hirdetését nézve az fog eszébe jutni: "ez egy patkánykormányzás patkánykampánya". Megjegyezte azt is, a Fidesz egymillió forintot költött a Facebookon "a hazug kampányra".

MTI