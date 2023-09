Hogy néz ki egymillió euró? Úgy, ahogy az új diákszálló Nagymegyeren

Robert Fico szerint így néz ki egymillió euró, Jozef Viskupič pedig emígy. Nagyszombat megye elnöke nem vette a szájára a korábbi miniszterelnököt, de elmondta, hogy ha valakinek szeretnénk megmutatni, hogy is néz ki ennyi pénz, akkor mutassuk meg neki a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia új diákszállóját.

Negyvennégy évvel ezelőtt, 1979-ben létesült diákszálló Nagymegyeren, ideiglenes jelleggel. Az igazgatónő, Horváth Erzsébet az új kollégium tavalyi alapkőletételekor is elmondta, hogy az akkori fenntartók hét évre tervezték, de lényegében több mint négy évtizeden keresztül működött.

Jozef Viskupič megyeelnök kitért arra, hogy amikor 2018 környékén először Nagymegyeren járt, akkor két lerobbant épületet látott, melyek diákszállóként funkcionáltak. Azóta az egyik helyén játszótér épült, a másik helyén pedig az új kollégium.

„Ha valakinek szeretnék elmondani, hogy néz ki egymillió euró, akkor mondják azt, hogy így. Ez a szimbóluma annak, hogy ha valaki azt mondja, hogy valamit szükséges megcsinálni, prioritásokat állít, meg tud egyezni a kollégáival, és gazdaságosan, észszerűen állít fel költségvetést, akkor az olyan hosszú ideig elhanyagolt területre, mint az iskolaügy, is lehet invesztálni” – szögezte le a diákszálló tanévnyitó dátumára szervezett átadásán.

Soóky Marián polgármester azt mondta, most egy álom vált valóra és az új diákszállóval a város is gazdagabb lett.

A diákszállóként üzemelő barakképületek egyike 2021-ben került lebontásra, majd miután sor került az új diákszálló alapövének letételére, 2022-ben a másik is. A megyeelnök tavaly augusztusban arról beszélt, hogy kilenc hónapon belül állni fog az épület. Ebből ugyan egy picit több lett, az ütemterv viszont így is feszes volt, a mostani tanévet ugyanis a messzebbről érkező diákok már komfortosabb körülmények közt kezdhetik.

Berényi József megyei alelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy ennek az iskolának, a járásban számos másikkal egyetemben van egy különleges küldetése. Mivel két nyelven oktató Kereskedelmi Akadémiáról van szó, nemcsak a közvetlen régiót, de a környező járások mindegyikét, lényegében egész Délnyugat-Szlovákiát kiszolgálja, ráadásul távolabbról érkező diákjai is vannak.

„Azért fogunk küzdeni az iskola vezetésével, hogy ez az intézmény sikeres legyen. Nagymegyer sokkal szegényebb lenne az iskola nélkül. Nagyon komoly verseny van a diákokért, és ebben a versenyben nagyon fontos egy diákszálló” – fogalmazott Berényi.

Emlékeztetett arra, hogy sokkal nagyobb gondban lenne a megye, ha most kellene dönteni az infrastruktúrafejlesztésekről és beruházásokról, mivel az előző kormány rendkívüli mértékben megkurtította a helyi és megyei önkormányzatok költségvetését.

Jozef Viskupič az ehhez hasonló átadókon rendre elmondja, hogy a jó megyei együttműködés eredménye, hogy az iskolaügyet sikerült olyan szintre emelni Nagyszombatban, hogy ilyen szintű beruházásokat is végrehajthassanak. Ilyesmiből pedig az elmúlt években valóban akadt néhány a Dunaszerdahelyi járásban, gondoljunk csak a dunaszerdahelyi szlovák tannyelvű gimnázium áprilisban átadott, csakugyan egymillió euróból létesített új tornatermére, a Vidékfejlesztési Szakközépiskola uszodájának felújítására, a Vámbéry gimi vagy az építészeti szakközép sportpályáira.

Az új diákszállóban a legtöbb szoba kétágyas, de akad néhány háromágyas is. Két kétágyas szobát egy előszoba és egy zuhanyfülkés fürdőszoba, valamint egy különálló toalett egészít ki. A diákszálló mindkét emeletén van emellett tanulószoba, konyhasarok és nevelőszoba is. Az épület talajfűtéses, ehhez hőszivattyú biztosítja az energiát, míg a tetején elhelyeztek tíz napelemet is, amelyek révén pedig a melegvízszolgáltatást biztosítják.

„Ez a minden elvárást kielégítő, modern, komfortos épület csodálatos lehetőséget jelent jelenlegi és leendő tanulóink számára is, támogató környezetet biztosítva ahhoz, hogy távolról érkezve is eredményes tanulmányokat folytathassanak” – húzta alá az igazgatónő.

