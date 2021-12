Hogy néz majd ki a karácsony? Mehetek hétvégi házba szilveszterezni és ajándékokat venni? Kérdések és válaszok

A kormány szerdán jóváhagyta az új járványügyi intézkedéseket, amelyek pénteken, december 10-én lépnek érvénybe. A beoltottak és a fertőzésen átesettek számára így fokozatosan kinyitnak az üzletek és a szolgáltatások, míg azok, akik nincsenek beoltva, és a fertőzésen sem estek át, továbbra is csak az eddig engedélyezett üzleteket látogathatják majd. A TV Noviny összeszedett néhány felmerülő kérdést és rájuk a választ az intézkedésekkel kapcsolatban.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Mehetek szilveszterezni hétvégi házba?

Ha be van oltva, vagy igazolása van arról, hogy átesett a fertőzésen, akkor igen. December 25-től kinyitnak a hotelek azok számára, akik be vannak oltva, illetve átestek a fertőzésen. Viszont negatív PCR- vagy antigéntesztet kérnek az emberektől, egy szobában csak egy háztartásban élők szállásolhatók el, a wellness-részleget pedig csak az adott hotel vendégei vehetik igénybe. A közös helyiségekben történő étkezés továbbra is be lesz tiltva, az viszont engedélyezett lesz, hogy az ételt a szobára vigyék.

Mehetek fodrászhoz?

Ha be van oltva, vagy átesett a fertőzésen, akkor igen. December 10-től kinyithat minden szépségápolási szolgáltatás. Ide tartozik a fodrászat, a borbély, a kozmetikai szalonok, a manikűr és pedikűr.

Mehetek fitneszközpontba edzeni?

Ha be van oltva, vagy átesett a fertőzésen, akkor igen. December 10-től a fitneszközpontok is kinyithatnak ezen emberek számára. A termekben egyszerre legfeljebb hat személy tartózkodhat, vagy egy embert számíthatnak 25 négyzetméterre.

Mehetek síelni a síközpontokba?

Ha be van oltva, vagy igazolása van arról, hogy átesett a fertőzésen, akkor igen. December 10-től kinyitnak a síközpontok is. Engedélyezett lesz a zárt sífelvonók használata is, de a kapacitásuknak a negyedét lehet csak elfoglalni. Az üzemeltetőknek emellett biztosítaniuk kell a kabinok rendszeres fertőtlenítését és szellőztetését.

Mehetek templomba?

A templomok is december 10-től lesznek nyitva a beoltottak és a fertőzésen átesettek számára. Legfeljebb 30 személyt engedhetnek be, vagy egy embert számíthatnak 25 négyzetméterre.

Mehetek ruhát, cipőt vagy más karácsonyi ajándékot vásárolni?

Csak akkor, ha be van oltva, vagy átesett a fertőzésen. Az üzletek december 10-én nyitnak ki ezen emberek számára, az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat és drogériákat viszont mindenki látogathatja.

Mikor zárnak be az iskolák?

Az alapiskolák felső tagozatai, valamint a középiskolák hétfőtől, december 13-tól zárnak be, a tanítás távúton történik majd. A bölcsődék, óvodák és az alapiskolák alsó tagozatai továbbra is nyitva maradnak. A karácsonyi szünet december 20-án kezdődik.

Meglátogathatom a családot karácsonykor?

Nem. Továbbra is érvényben maradnak a kijárási korlátozások, és csak a meghatározott kivételek alapján hagyhatjuk el otthonunkat – a családlátogatás pedig nem tartozik ezek közé.

Utazhatok városi vagy távolsági tömegközlekedési eszközön?

Igen. A városi tömegközlekedési eszközöket mindenki kivétel nélkül használhatja. A távolsági buszok, IC- és gyorsvonatok OTP-rendszerben működnek majd. Hogy mikortól, azt a közlekedésügyi minisztérium pontosítja. Andrej Doležal miniszter szerint várhatóan ez is december 10-én, pénteken lép érvénybe.

Működhetnek az autósiskolák?

Nem, az autósiskolák továbbra sem működhetnek. Doležal nyomatékosította, hogy ha a diák ebben az időszakban abszolvál vezetést, azt nem számítják majd neki be.



Az intézkedések várhatóan január 9-ig lesznek érvényben. Tehát azok, akik nincsenek beoltva, vagy nem estek át a fertőzésen, nem mehetnek például ruhaüzletbe, kozmetikai szalonokba vagy síközpontokba. A kijárási korlátozások alól kivételt képeznek a munkába, orvoshoz, patikába vagy az esszenciális üzletekbe, állásinterjúra, templomba, illetve külföldre való utazás, gyerekkel vagy kutyával/macskával való séta, valamint a természetlátogatás. A kormány január 9. után értékeli ki a helyzetet, addig Mária Kolíková igazságügyi miniszter jogi elemzést dolgoz ki az oltás kötelezővé tételére a 60 éven felüliek körében.



