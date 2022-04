Hogy Putyin mekkora állat, az is bizonyítja, hogy kitüntette a civileket kivégző bucsai mészárosokat 

Ez utóbbi brit lap munkatársa közzétett egy határozatot, ami az elit alakulatoknak kijáró "őrség" címet adományozza a 64. motoros lövészdandárnak, az egyik orosz alakulatnak. Ez volt az egyik alakulat, amely Bucsában szolgált a Kijevhez közeli város orosz megszállása alatt.

Kremlin is not just calling war crimes fake but now promoting the accused. Putin has now awarded the 64th motor rifle brigade the title of “Guards.” It was among the units that was reported to be operating in Bucha. pic.twitter.com/KMYmdjG9I5