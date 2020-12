Hogy zajlik az oltás? Választhatunk a vakcinák közül? Mennyi ideig véd? – a legfontosabb kérdések és válaszok a koronavírus elleni vakcináról

Szombaton (december 26.) hivatalosan is megkezdődött Szlovákiában a koronavírus elleni oltás. Elsőként a külföldön is elismert szakember, Vladimír Krčméry professzor kapta meg a védőoltást, majd a járványügyi bizottság többi tagját is beoltották, köztük Marek Krajčí egészségügyi minisztert is.

Az oltás vasárnap is folytatódott: a közjogi méltóságok közül elsőként Zuzana Čaputová köztársasági elnök kapta meg a vakcinát, majd következtek azok a parlamenti képviselők, akik még nem fertőződtek meg. A nap folyamán a pozsonyi Egyetemi Kórházban 90 egészségügyi alkalmazottat oltottak be, és a vakcinát más kórházak dolgozói is megkapták már.

Az, hogy a továbbiakban milyen ütemben zajlik majd az oltás, nagyban függ az oltóanyag beszállításától. Szombaton 10 ezer adag vakcina érkezett Szlovákiába, de az egészségügyi miniszter bízik benne, hogy januárban újabb 150 ezer adagot kaphatunk.

Az oltásokat egy előre meghatározott ütemterv szerint kaphatják meg az emberek Szlovákiában: az első körben az egészségügyben dolgozók, a szociális otthonok alkalmazottjai, illetve a létfontosságú infrastruktúrában dolgozók, másodikban következnek a szociális otthonok kliensei, a 65 év feletti páciensek és a krónikus betegek. A harmadik körben azok kaphatják majd meg az oltóanyagot, akik a fertőzés szempontjából nagy rizikónak vannak kitéve, a negyedikben pedig minden 18 év feletti állampolgár. Krajčí szerint a legutolsó csoportra valamikor húsvét környékén kerülhet sor.

A Denník N alapján összegyűjtöttük a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket és válaszokat:

Kell-e tesztet végezni az oltás előtt?

Igen, negatív antigénteszt (vagy PCR-teszt) a feltétele annak, hogy valaki megkaphassa a védőoltást. Ki kell zárni tehát annak a lehetőségét, hogy valaki épp fertőzött. Ha valakinek pozitív lesz a koronavírustesztje, kap egy tájékoztató sms-t, amelyben az áll, hogy 90 nap múlva regisztrálhatja magát ismét a védőoltásra. Az antigénteszteket nem közvetlenül az oltóközpontokban végzik majd.

Azok a személyek is megkaphatják a védőoltást, akik már átestek a fertőzésen?

Igen, de legkorábban csak 90 nappal azután, hogy átesett a covid-19-en, ez idő alatt ugyanis még lehetnek ellenanyagok a szervezetben.

Hátrányban részesül majd az, aki nem oltatja be magát?

Egyelőre nem terveznek olyan korlátozásokat, amelyeket a vakcinához kötnek. Nem kizárt azonban, hogy bizonyos külföldi hotelek vagy légitársaságok kérhetik az oltási igazolványt.

A 18 éven aluliak is kaphatnak vakcinát?

Nem, egyelőre csak a 18 éven felüli személyeket oltják be.

Kiválaszthatom, hogy melyik cég által gyártott vakcinával oltsanak be?

Nem, az egészségügyi minisztérium egyelőre nem tervezi, hogy az emberek választhassanak a vakcinák közül, ugyanis mindegyik ellenanyag, amelyet engedélyeznek az EU-ban, megfelel minden szükséges biztonsági feltételnek.

Hogy zajlik majd az oltás?

Az oltás előtt regisztrálni kell majd elektronikus úton – hasonlóan, mint most a PCR-tesztekre. A regisztrációhoz szükséges formanyomtatvány valószínűleg majd a korona.gov.sk minisztériumi weboldalon lesz elérhető, a kitöltés után pedig a megerősítő sms-re kell várni. Ezt követően kapunk egy időpontot és egy helyszínt, ahol meg kell jelennünk az oltásra.

Az oltás előtti napon is érkezik majd egy emlékeztető sms, amely nemcsak a helyre és az időpontra hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy az oltás előtt szükségünk lesz negatív tesztre. Az oltás helyszínén ki kell majd tölteni egy kérdőívet az egészségi állapotunkkal kapcsolatban, alá kell írni az oltással és az újraoltással kapcsolatos beleegyező nyilatkozatot, majd az oltás után megkapjuk az igazolást a vakcina beadásáról. Az oltást követően a páciensnek 30 percre egy arra kijelölt helyiségben kell maradnia megfigyelés céljából.

Mennyi vakcina érkezik Szlovákiába?

Az első körben, december 26-án közel 10 ezer oltóanyag érkezett az országba. Mivel az oltást meg kell ismételni, ez ötezer személynek elegendő mennyiség. Szlovákia öt céggel kötött szerződést a vakcinák beszállításáról, további kettővel pedig még tárgyal. Eddig összesen 17 millió adagot rendeltek, a cél pedig az, hogy 3,3 millió embert beoltsanak, ennyire lenne ugyanis szükség ahhoz, hogy a járványt megfékezhessük. „Mindenki, aki szeretné, be tudja majd magát olttatni” – jelentette ki ezzel kapcsolatban Jana Ježíková, az egészségügyi minisztérium államtitkára.

Mindenki jogosult lesz az ingyenes oltásra?

Mindenki, aki Szlovákiában érvényes egészségügyi biztosítással rendelkezik, jogosult lesz az ingyenes vakcinára. Az egészségügyi minisztérium egyelőre nem tudja megmondani, hogy a külföldiek esetében hogy járnak majd el, ez még további egyeztetések tárgyát képezi.

Allergiások is megkaphatják a vakcinát?

„Azok az emberek, akiknek számottevő allergiás reakciójuk volt korábban egy vakcina, gyógyszer vagy étel miatt (például anafilaxia vagy azok, akik adrenalininjekciót hordanak maguknál) nem kaphatják meg a Pfizer BioNtech vakcinát” – írja a Medicines and Healthcare products Regulatory Agency brit gyógyszerfelügyelet a vakcinával kapcsolatban.

Nagy-Britanniában a Pfizer/BioNTech-féle vakcinával történő oltás után két anafilaxiás (sokkos allergiás reakció) jelentettek, de mindkét személynek voltak már korábban súlyos allergiás tünetei. Az eset után azonnal ellátták őket, azóta rendben vannak.

Terhes nőket és szoptató édesanyákat is be lehet oltani?

Egyelőre nem tudtak egyértelműen nyilatkozni a vakcina hatásosságáról terhes nők és szoptató édesanyákra vonatkozóan, ugyanis a terhes nőknek beadott Pfizer-BioNtech covid-19 vakcináról rendelkezésre álló adatok nem elégségesek ahhoz, hogy megítélhessék, mekkora kockázattal jár a vakcina várandós kismamáknak történő beadása. Ezért azt javasolják, hogy várandós nőknél és csökkent immunválasz készségű személyeknél a kezelőorvos egyénileg ítélje meg a helyzetet. Az orvos javasolhatja a vakcina beadatását olyan terhes nőknek, akik rizikós csoportba tartoznak, vagyis krónikus betegségben szenvednek, illetve olyan állásuk van, amely miatt gyakran kerülnek kapcsolatba másokkal.

Megkaphatják a vakcinát a daganatos betegek?

Igen, ők a cukorbetegekkel, a dializált és transzplantált betegekkel együtt a második csoportba tartoznak az oltás ütemterve szerint.

Mennyi idő után kaphatom meg a második adag vakcinát?

A két adag védőoltás közt 21 napnak kell eltelnie. A második adag után a hatékonysága 95 százalékos. A maximális védettség a második adag utáni egy-két hét eltelte után alakul ki.

Mennyi ideig tart a vakcina hatása?

Erre egyelőre a szakértők sem tudnak választ adni. Azok az önkéntesek, akik a tesztfázisban megkapták a vakcinát, négy hónapja voltak beoltva, hosszabb időt tehát egyelőre nem tudtak vizsgálni.

Szükség lesz majd újraoltásra egy bizonyos idő után, hasonlóan, mint az influenzaoltás esetén?

Az influenza ellen azért szükséges minden évben új védőoltást beadatni, mert az influenzavírus gyorsan mutálódik. A koronavírus esetén egyelőre nincs szó ilyen mértékű mutálódásról, de nem kizárt, hogy a közeljövőben ezzel is számolni kell majd.

Milyen mellékhatásai lehetnek a vakcinának?

A Pfizer BioNTech vakcina harmadik tesztfázisában 43 ezer önkéntes vett részt (50 százalékuk placebót kapott). 21 százalékuk tapasztalt enyhe mellékhatásokat, amelyek rövid időn belül megszűntek. Ilyen volt a szúrás helyen tapasztalt enyhe fájdalom, fejfájás, hőemelkedés és láz, hidegrázás, fáradtság, izom- és ízületi fájdalom, valamint a nyirokcsomó-duzzanat. Ezek a mellékhatások a legtöbb esetben az oltást követő 48 órán belül megszűntek. A vakcinával összefüggésben nem tartanak nyilván egyetlen halálesetet sem.



