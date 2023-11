Hogyan áruljuk el könnyen, gyorsan Ukrajnát?

Orbán „szuverenitása” csak saját hatalma fenntartását jelenti, Ukrajna területi egységét már nem. Ahogy az önvédelem joga is csak Izraelt illeti meg (nagyon helyesen), Ukrajnát már nem (nagyon helytelenül).

Az orosz agresszor által földig rombolt Mariopol - TASR

Aki mostanában Magyarországon jár, ismét óriásplakátokat lát az utak mentén: Ursula von der Leyen bizottsági elnök és a senki átal nem ismert, kizárólag vezetékneve okán szereplő, mutatóujját vádlón ránk szegező Alex Soros képmása mellett arra kérnek bennünket az alkotók, hogy „Ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek”, hiszen nálunk a polgárok igazodásának elrendelése állami monopólium. Ugyanaz, mint a lopásnál: a kormány utálja a konkurenciát.

A plakátok a legújabb „nemzeti konzultációt” promózzák, amelyben arról kérik ki a lehetőleg kormánypárti véleményünket, hogy a háborús uszító Brüsszelnek meghajolva küldjünk-e „még több fegyvert” Ukrajnába (Magyarország eddig 0 fegyvert küldött nekik), nem inkább „tűzszünetre és békére” van-e szükség, illetve küldjünk-e még pénzt az ukránoknak.

Ez utóbbi az igazán érdekes kérdés: mint írják, az 50 milliárd euró jelenleg nem áll az EU rendelkezésére, a tagállamoktól kell összekalapozni. Elvi, pénzügyi érv, amink nincs, azt nem tudjuk továbbküldeni – gondolhatnánk. Ha nem olvassuk tovább. A következő mondatban ugyanis előállnak a farbával: „Úgy kérnek Magyarországtól további hozzájárulást, hogy hazánk jó ideje nem kapja meg a neki szerződés szerint neki járó pénzeket.” Szavazni tehát amellett kell itt, hogy addig ne adjunk többet Ukrajnának, amíg mi nem kapjuk meg, ami a miénk.

Nem kell arisztotelészi logika annak felismeréséhez, hogy a „megvan a pénz” és a „nincs meg a pénz” kölcsönösen kizárják egymást, itt csak egy közönséges zsaroláshoz kérik a hozzájárulásunkat, egy olyan politikához, amit e konzultáció nélkül, vagy leszavazása esetén is ugyanúgy végigcsinálnának. El akarnak szakadni Ukrajna további támogatásától, pontosabban csak abban az esetben hajlandók nagylelkűen hozzájárulni az Európa által nyújtott összegekhez, ha előbb az EU segít megfinanszírozni Orbán Viktor korrupt autokráciáját.

Az EU nem véletlenül fagyasztotta be a kohéziós alapokból a magyarok 22 milliárd euróját (a Covid helyreállítási alapból végül kapunk 900 millió eurót). Minden teniszklub kikúrja azokat a tagjait, akik nem tudnak viselkedni, és nyíltan lenézik a klub szabályzatát.

Van egy pont, amelyben teljes mértékben tudok azonosulni a NER-rel: Orbán a kevés EU-s vezetők egyike, akik teljes mellszélességgel kiállnak Izrael szuverenitása, önvédelmi joga mellett. Ha Izraelről van szó, az uniós vezetők IQ-szintje általában látványosan bezuhan, relativizálgatnak, folyamatosan kioktatják a zsidó államot „arányos” válaszcsapásokról, anélkül, hogy értenék több évtizedes létfenntartó küzdelmét.

„A terrorizmussal nincs békekötés” – nyilatkozta most a magyar védelmi miniszter is, Izraellel kapcsolatban – de ugyanez akkor miért nem érvényes orosz-ukrán relációban is? Hol marad megint a logika?

Ha van szervezett terrorállam Európában, akkor Putyin Oroszországa az, amely lassan két éve próbál meg hol elfoglalni, hol a szó szoros értelmében halálra bombázni egy szuverén nemzetállamot. Az öreg KGB-s legalább nyolc éve, de inkább több, saját érdekszférájának tekinti Ukrajnát, és ebben számíthat néhány ország szimpátiájára, valamint a fél világ teljes közönyére.

Nekünk, ká-európaiaknak azonban létkérdés Ukrajna szabadságharca. Ez a háború nem az ő magánügyük. Elemi érdekünk Ukrajna mielőbbi EU- és NATO-integrációja (a szégyenteljes 2008-as bukaresti NATO-csúcson azért mondtak nemet Kijevre, nehogy megbántsák Putyint). Ha Ukrajna a NATO tagja, Putyin nem meri lerohanni.

Ha a terrorizmussal nincs békekötés – és tényleg nincs –, akkor esetleg a nagyon szuverén magyar kormányfő se szólítsa fel az ukránokat ugyanerre. Mindenki tudja, mit jelentene ez: teljes kapitulációt, behódolást az agresszornak, az oroszok által elfoglalt 20 százaléknyi ukrán területről való végleges lemondást.

A szuverén magyar miniszterelnök annyira komolyan gondolja Moszkva érdekeinek unión belüli képviseletét, hogy a minap levélben zsarolta meg az EU-t: blokkolja az ukrán segélyeket, a katonait is, ha nem egyeznek bele a Kijevnek nyújtott teljes támogatási stratégia felülvizsgálatába. Különben is, Amerika is bármikor megvonhatja a segítségnyújtását, ha az ötből három republikánus elnökjelölt valamelyike (köztük persze Trump) lesz a befutó jövőre.

Veszélyes ez így. Veszélyes, értelmetlen és rövidlátó dolog. Ukrajna még nem teljesen része az európai integrációnak – de európai nemzet, és Nyugaton a helye. Semmi jogunk ezt megkérdőjelezni, helyettük erről mást dönteni.

Orbán már nincs egyedül: ha csak Európát nézzük, ukránszkeptikus Robert Fico, a holland győztes Geert Wilders (bár nem putyinista), a francia Marine Le Pen, az osztrák FPÖ, már ha győz, valamint az egyre jobban előretörő német AfD, amely már eddig is több ponton tudott nyomást gyakorolni a berlini kormányra.

Egy jövőre győztes Trumppal az élen ez a társaság véget vethet Ukrajna megsegítésének, közös szégyenünkre magára hagyják az ukrán népet, elárulják szabadságharcukat. Mert csak béke legyen. Gondolom ugyanígy fűtené őket a békevágy, ha Putyin Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét, Kassát, neadjisten a fél Ruhr-vidéket okkupálná. Tárgyalgatnánk vele, pacifikálnánk, a végén pedig kiegyeznénk némi területi engedményben. Mi, büszke, szuverén európaiak.

A szerző újságíró, blogja: individualista.hu