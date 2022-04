Hogyan hatott a koronavírus-járvány a hangoskönyv és podcast piacra?

A 2020-ban kialakult járvány számos ponton hatott mindennapi életünkre. Sokan megbetegedtek, elvesztették munkájukat, vagy más munkakörülmények közé kényszerültek. Voltak azonban pozitív hozományai is a pandémiának! Ezekből emelünk ki most néhányat

Közelebb kerültünk önmagunkhoz

Az otthonlét, a home office sokak számára több szabadidőt is hozott. Az utazások, ingázások, találkozások megszűnése nyomán jó néhányan hasznos tevékenységekbe merültek. Van, aki kitanult egy új szakmát, más a nyelvtudását fejlesztette, és sok olyan ember is akadt, aki önfejlesztésbe kezdett. Hogy mi is ez? Önmagunk képességeinek javítása, erősségeink és gyengeségeink tudatosítása, lehetőség arra, hogy jobb emberekké váljunk.

Volt idő tanulni

A tanulás iránti igény növekedése a másik fő dolog, ami jó volt a járványban. Sokan ekkor jöttek rá arra, hogy nem is igazán szeretik a szakmájukat, vagy épp most szerettek bele igazán, és mélyebbre akartak ásni. Voltak, akik kényszerből kezdtek el új dolgokat elsajátítani, míg mások a maguk örömére tették ezt.

Kreativitás, ötletesség: ebben is sokan fejlődtek

A pandémia váratlan helyzeteket teremtett: az iskoláknak, cégeknek egyik napról a másikra kellett átállniuk otthoni munkavégzésre, s ennek következtében a technikai újításoknak is kiemelkedett szerep jutott. Sokan sikeresen vették az akadályokat, a lehetőséget látták meg a megváltozott körülményekben.

A színészek közül sokan például meseolvasásba fogtak, hogy a kisgyermekes szülőket ezzel is segítsék. Voltak, akik hangstúdiót rendeztek be lakásukban, hogy profi módon műveljék a felolvasást: számos hangoskönyv született így.

Látható, hogy a kreatív megoldások mindig előrébb visznek, érdemes keresni mindenben a jót!

