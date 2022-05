Hogyan készítsünk tökéletes névjegykártyát?

Vajon szükség van manapság a nyomtatott névjegykártyákra, amikor mindenki a telefonjában tárolja már az adatokat? Erre a kérdésre igyekszünk ma megtalálni a választ. Ha érdekel a megfejtés, tarts velünk, és fejtsük meg együtt a névjegyek használatát!

A névjegykártya több, mint adatok sokasága

A bevezetőben feltett kérdésre elsősorban egy egyértelmű igennel tudunk válaszolni. Ezeket a kártyákat ugyanis nem csupán olyan célra tudjuk hasznosítani, hogy átnyújtsuk partnerünknek saját adatainkat. Sokkal inkább egy gesztus is hozzá tartozik, mellyel professzionalizmust és komolyságot sugallhatunk magunkról. Ha élünk a névjegykártya átadásával, azzal bizalmat kelthetünk, illetve szimpátiát válthatunk ki leendő üzleti partnerünkből.

Azonban természetesen az internet korában felmerülhet az a kérdés, hogy minek foglalkozunk még ezzel. Személyes találkozásoknál nem sokat érünk az online világban hódoló újdonságokkal, ezekben a helyzetekben még mindig a pillanat varázsára vagyunk utalva. Ilyen alkalmakkor pedig rendkívül fontos, hogy jó benyomást keltsünk magunkról, illetve a cégünkről. Nem muszáj azonban csak a tradicionális, papíralapú megoldásokban gondolkozni. A CardInMove kínálatában többféle fizikai névjegykártya is elérhető, melyek nagyon vonzóak lesznek ügyfeleid, partnereid számára is, mivel az adatokat digitálisan tárolják.

Fontos az átláthatóság

Mivel a névjegykártyákkal kapcsolatban fontos az első pillantás, így érdemes a kialakítása során az átláthatóságra törekedni. Célszerű minden olyan adatot egymástól elkülönítve elhelyezni rajta, melyeket mindenképpen szeretnénk átadni a partnerünk számára. Így ha nem is őrzi meg túl sokáig a névjegyünket, akkor is belevésődik a fejébe, hogy milyen információkat szolgáltattunk magunkról. Ide kapcsolódik az egységes design használata is.

A névjegykártyáknál ugyanis rendkívül fontos, hogy a vállalatunk arculatát képezzük le rajtuk. Érdemes ugyanazokat a színeket, illetve designelemeket használni rajta, melyek a cégünkhöz köthetőek. Hiszen így a leendő partnerünk könnyebben be fogja tudni azonosítani, hogy kitől is kapta azt a bizonyos névjegyet. Ha szerencsénk van, akkor ezzel egyidőben az a terület is eszébe fog jutni, amivel mi foglalkozunk. Így ha relevánsnak mutatkozunk számára, akkor minket fog keresni a probléma megoldásával.

Engedjük szabadjára a fantáziánkat

Természetesen a kreativitás sem elhanyagolható a névjegykártya készítésénél. Érdemes olyan designt alkalmazni, amely egyedi, és eltér a többi szokványos névjegytől. Ezzel megint csak azt tudjuk elérni, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet, és megjegyezzenek bennünket a találkozót követően is.

Ez persze nem jelenti azt, hogy át kell esni a ló túloldalára. Ha egy komolyabb iparágban tevékenykedünk, ahol fontosak a tradíciók, ott nem leszünk nyerők egy túlzottan extravagáns kártyával. Ezeket a lehetőségeket mindenkinek magának kell felmérnie, hogy milyen kialakítások férnek bele az adott helyzetben. Alakítsd ki te is a hozzád leginkább passzoló névjegykártyát!

(PR-cikk)