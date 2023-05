Hogyan rendezzük be a fém szerszámtárolónkat?

A tárolás napjaink kulcsfontosságú kérdése függetlenül attól, hogy mennyire hasznosak és nélkülözhetetlenek azok a tárgyak, amit el kell valahova pakolnunk. Valamiért nekünk fontosak, így mindenképp szeretnénk nekik méltó helyet biztosítani. A különféle tárolószekrények nagyon jó szolgálatot tesznek, minden méretben elérhetők, így ha csak egy erkély vagy terasz áll a rendelkezésünkre, akkor is megoldható a rendszerezés.

A tárolók és kiegészítőik

Ha már megvan a tároló, akkor nem árt, ha úgy tudjuk berendezni, hogy minden el is férjen benne, és ha egy dolgot kiveszünk, ne boruljon az egész kupac a fejünkre. Az e-kert.hu Biohort fémtárolók és kiegészítőik biztosítják a legkülönfélébb tárolási lehetőségeket és a tárolók minél komfortosabb működését. Ha pedig valaki szeretne egy újabb tárolószekrényt vagy fém szerszámos házat a már meglévő mellé, akkor egy helyen mindent be tud szerezni, érdemes böngészni a széleskörű kínálatban.

Az e-kert.hu webáruházban a néhány m2-es alapterületűtől kezdve az egész nagy, ház méretű tárolók is megtalálhatók. A fém szerszámosok kisebb méretben akár a fáskamra szerepét is betölthetik, a legnagyobbak pedig hétvégi házként funkcionálhatnak a telken. Ezekhez akár terasz is tartozhat, bennük pedig több helyiség is kialakítható. Így nagyszerű helyszín születésnapi partik, baráti összejövetelek tartására.

Mindent lefedő termékkínálat

Az adott termékre kattintva Ön láthatja a számtalan felhasználási lehetőséget, így ötleteket is meríthet egy-egy kiegészítő praktikus, barkácsműhelyen vagy tárolón belüli alkalmazásához. Minden árucikkhez több kép is tartozik, és szinte minden termék több méretben is elérhető. A részletes műszaki tartalom és összeszerelési útmutató segítségével Ön is könnyedén összerakhatja az adott kelléket.

Ha azonban úgy ítéli meg, hogy ez már túlmutat az Ön lehetőségein, pl. egy gerendaház vagy egy Biohort szerszámosház felépítésénél, akkor lépjen nyugodtan kapcsolatba az e-kert.hu munkatársaival, és előzetes egyeztetést követően vállalják az üzembe helyezést is. Tudni kell róluk, hogy ők nem pusztán egy webáruház, hanem élő kontaktot is ki lehet velük alakítani, hiszen bármikor elérhetők emailen, telefonon vagy akár személyesen is.

A praktikus kiegészítők tárháza

Minden tároló legtöbb célra igénybe vehető kelléke a polcrendszer. A Biohort fém szerszámos házakba természetesen szintén fém vázak, állványok illenek, és fontos, hogy nagyfokú legyen a teherbírásuk. Ezt érdemes mindig ellenőrizni, mielőtt megpakoljuk az adott polcot.

A kiegészítők tartalmaznak padlólemezt és padlókeretet, ereszcsatorna szettet, és létezik egy nagyon különleges, de annál fontosabb kiegészítő, az elektromos szerelőpanel is. Mivel közvetlenül az oldalfalakra nem tudunk szerelni semmit, még konnektorokat sem, ezért ez a szerelőpanel az a felület, amelyre rögzíthetünk mindenféle elektromos szerelvényt. A tárolók LED-es világítással, kerékpártartó állványokkal, tetőhálókkal és beakasztható zsákokkal is kiegészíthetők.

(PR-cikk)