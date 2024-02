Hogyan segíthetünk pánikbetegségben szenvedő szerettünknek?

Amikor olyan emberrel élünk együtt, akinek egy nehéz, adott esetben akár számunkra is ijesztő betegsége van, akkor érthető, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyrészt minden támogatást meg tudjunk adni a számára, másrészt mi magunk is megőrizzük jó testi és lelki állapotunkat. Utóbbinak már csak amiatt is nagy a jelentősége, mert enélkül kicsi az esélye annak, hogy hosszú távon valódi segítséget fogunk tudni nyújtani. Ebben a cikkben körüljárjuk a lehetőségeket, amelyek valóban működni tudnak, ha egy pánikbeteggel élünk együtt.

Mi történik a segítővel?

Habár természetes, hogyha elsősorban a betegért aggódunk, nagyon fontos az is, hogy magunkról se feledkezzünk meg. Az OnlinePszichológus szolgáltatásainak keretében pszichoterápia is a rendelkezésünkre áll, amelynek köszönhetően mi magunk is sokkal sikeresebben tudunk majd megbirkózni a feladattal.

Kimerítő feladat, ha valaki olyanról kell gondoskodnunk, aki pánikrohamoktól szenved. Amennyiben úgy érezzük, hogy nem boldogulunk a kihívással, hogy elfogytak az érzelmi tartalékaink, s már csak túlélésre játszunk, akkor elérkezett az ideje annak, hogy szakember segítségét kérjük.

Emellett sokat tehetünk a saját jóllétünk megőrzéséért olyan keretek kijelölésével, amelyek biztosítják, hogy így is teljes értékű életet élhessünk. Például megszabhatjuk, hogy mit teszünk meg a támogatás érdekében, s mi az, ami már túlságosan sok lenne.

Ilyen lehet, ha azt mondjuk, hogy szívesen hallgatjuk meg a másikat, azonban munkaidőben más teendőinkre koncentrálunk. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy feltöltődésre is szükségünk van, ezért vigyázzunk a társas kapcsolatainkra, s legyen mindig szabadidőnk, amikor pihenhetünk, felfrissülhetünk.

Hogyan viselkedjünk a pánikroham alatt?

Ez sokszor ijesztő a kívülálló számára is, ezért jó, ha ezt tudatosítjuk magunkban. A nyugalom és higgadtság megőrzése rengeteget jelent. A betegnek mondjuk el, hogy éppen rohamot él át, de nincs közben egyedül, hiszen mi ott vagyunk mellette.

Támogathatjuk azzal is, ha egyenletes, mély légzéstechnikát alkalmazunk, a beteggel együtt. Jó ötlet számolni is, illetve megkérni valamilyen egyszerű cselekvésre, például a karjai lassú mozgatására. Sokat számít az is, ha kicsit félre tudunk vonulni mindehhez egy nyugodt helyre.

Mi az, ami biztosan nem segít ilyenkor?

Gyakori hiba, hogy nyugalomra intjük a beteget, s egyszerűen közöljük, hogy az aggodalmai alaptalanok. Ettől leértékeltnek fogja érezni az érzéseit, amelyek elhatalmasodnak rajta. A hibáztatás hasonlóképp öngól, ami nem támogatja a pánikrohamot átélő személyt.

Az általában jószándékú nyugtatgatások vagy az aggodalom elbagatelizálása sem segít ilyenkor. Nagyon fontos megérteni, hogy ilyenkor eluralkodik a szorongás a betegen, s egy olyan, beszűkült tudatállapotban van éppen, amikor a hagyományosan beválni látszó mondatok gyakrab inkább ártanak, mint segítenek.

(PR-cikk)