Hogyan szabadulj meg tartósan a nemkívánatos szőrszálaktól?

A szőrtelenítés manapság nemcsak divat, hanem elvárás is, az ápoltság egyik alapjának tekinthető. Bár megosztó a vélemény erről, de már sok férfi is él a számára zavaró szőrzete nélkül. Többféle módja létezik a szőrök eltávolításának, végezhetjük otthon saját magunk is, vagy kozmetikussal, szépségipari szakemberrel is csináltathatjuk.

A Max Diszkont epilátorokat, gyantázási kellékeket kínál akár az otthoni, akár a szalonban történő szőreltávolításhoz. Válogathatunk a gyantagyöngyök, a gyantapatronok, az elektromos szőrtelenítő készülékek és az epilátorok között. Mindenki választhat a saját igényeihez mérten.