Hogyan szerezhető megbízható céginformáció?

Az üzleti életben gyakran előfordul, hogy szükségünk van céginformációra. A fontosabb üzleti döntések előtt mindenképpen érdemes megismerni az elérhető adatokat a leendő partnerrel vagy megrendelővel kapcsolatban. Ehhez nyújtanak segítséget a cégkereső szolgáltatások. Ilyen lehetőséget nyújt például a Cégtaláló, amely hiteles cégbírósági információk letöltését biztosítja. A felületen egyszerűen meg lehet találni az adott vállalkozásokat adószám, cégnév vagy cégjegyzékszám alapján. Olyan információk tekinthetőek meg, mint például a cég neve, címe, tevékenységi köre és alapítási dátuma. Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat cégadatbázisából származnak a hiteles és hatályos információk.

Hogyan lehet cégdokumentumot beszerezni?

A magyarországi cégek adatbázisában böngészve megtudható továbbá, hogy az adott cég be van-e jegyezve, valamint van-e felszámolási vagy csődeljárás folyamatban ellene. Sok esetben cégdokumentumra is szükség lehet az ügyintézés során, amelyek beszerezhetőek digitális formában, de papíralapú változatban is. Utóbbi esetben a dokumentum kézbesítése futárral vagy postai úton történik.

A dokumentumok minden esetben hiteles adatokat tartalmaznak. A digitális változatok letölthetőek és bármikor kinyomtathatóak, azonban nem rendelkeznek a cégbíróság vagy a minisztérium pecsétjével.

Honnan lehet tudni, hogy melyikre van szükség?

Előre nem lehet meghatározni, hogy mikor elég a digitális változat, és mikor kell papíralapút beszerezni. Nem lehet előre megmondani, szóval minden esetben tájékozódni kell a hivatalnál vagy az intézetnél azzal kapcsolatban, hogy pontosan melyik beszerzését teszik kötelezővé.

Feltétlenül érdemes még a dokumentum megrendelése előtt utánajárni, hiszen így időt és pénzt is lehet spórolni. Ha nem a megfelelő változat kerül megrendelésre, akkor újra kell kezdeni a folyamatot.

A céginformációs adatbázisban az egyéni vállalkozók adatai nem szerepelnek

Sok esetben elfogadják a letöltött és kinyomtatott cégkivonatot, de jó néhány helyen ragaszkodnak a közhiteles vagy az e-közhiteles változathoz. Utóbbi is közokiratnak számít. Azzal fontos tisztában lenni, hogy a céginformációs adatbázisban az egyéni vállalkozókra vonatkozó adatok nem szerepelnek.

Az üzleti életben a cégdokumentumok közül többnyire cégkivonatra, e-hiteles cégkivonatra, e-közhiteles cégkivonatra, cégmásolatra, társasági szerződésre, névjegyre, mérlegre, és aláírási címpéldányra van szükség.

Ma már szerencsére minden egyszerűen megrendelhető online, így egyszerűen beszerezhetőek. Azonban a megrendelést sem szabad az utolsó pillanatra hagyni, főleg olyan esetekben nem, amikor jogvesztő határidők vannak kilátásban, például pályázat benyújtásának határideje. Szóval érdemes körültekintőnek lenni ezen a téren is.

(PR-cikk)