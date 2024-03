Hogyan válasszuk ki az otthonunkba a megfelelő biokandallót?

A barátságos és meleg otthon sokak számára nem is létezhetne kandalló nélkül. Egy ilyen fűtőtest ugyanis nemcsak hasznos, de kiváló hangulatot is teremt. Nem csoda, hogy a modern és környezetbarát biokandallók is egyre népszerűbbek. Most megmutatjuk, miért jelenthet jó választást otthonunkban egy biokandalló, valamint azt, hogy kinek lehet jó döntés egy szabadon álló és mozgatható modell.

Mitől más egy biokandalló?

Amennyiben új kandallót szeretnénk vásárolni, ma már ezt könnyen és gyorsan megtehetjük az interneten. Például a Fűtésguru webáruházban, ahol biokandallók terén is hatalmas kínálat áll rendelkezésre.

Ha még korábban nem találkoztunk biokandallóval, érdemes tudni, hogy ezek olyan fűtőtestek, melyek füstmentesen működnek ugyan, ám hangulatukban mégis az igazi kandallókat idézik. A tűz ugyanis valódi, az elhelyezéséhez és a beépítéséhez mégsincs szükség kéményre. Hogy mindez hogyan lehetséges?

Úgy, hogy ez a kandallótípus nem bocsát ki káros anyagokat. Egy speciális, bioetanol nevű anyag égetésére használatos, ami teljesen környezetbarát, ráadásul füstöt sem termel. Ez azt jelenti, hogy a biokandallók használata kényelmesebb, tisztább és biztonságosabb is egyben. Ráadásul hosszas előkészületre sincs szükségünk, ha a valódi tűz szívmelengető látványában szeretnénk gyönyörködni.

Miért jó döntés a szabadon álló kandalló?

A szabadon álló kandallók nem rendelkeznek fix rögzítéssel, ennek köszönhetően az otthon falain belül kedvünk szerint változtathatjuk a helyüket. Ott használhatjuk őket, ahol épp egy kis melegségre és meghitt hangulatra van szükségünk. Áthelyezhetjük őket a hálóból a nappaliba, vagy csak az egyik faltól a másikhoz is.

Ez azt jelenti, hogy a szabadon álló kandallók azok számára is jó döntést jelentenek, akik gyakran költöznek, vagy épp szeretik rendszeresen átrendezni az otthonukat. De akár a teraszon vagy egy mobilházban is kényelmesen és biztonságosan használhatjuk őket. Modern és elegáns kialakításuknak köszönhetően ugyanis tökéletesen illeszkednek a legkülönbözőbb belső terekbe is.

Mennyire biztonságos egy biokandalló?

A szabadon álló biokandallók használata sem az egészségre, sem a környezetre nem jelent veszélyt. A használat során alkalmazott bioetanol égésekor csupán minimális vízpára és szén-dioxid keletkezik. Ennek köszönhetően az otthon bármely helyiségében biztonságosan használhatók.

Mindezek mellett egy biokandalló üzemeltetéséhez nincs szükség villamos energiára vagy gázra, illetve kémény kiépítésére sem. A fűtőeszközök tűztere acéllemezből készül, az alkoholtartályok pedig rozsdamentes acélból, ami garantálja a hosszú élettartamot.

Ez azt jelenti, hogy használatuk sokkal jobb befektetés lehet egy egyszerű elektromos kandallónál. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen fűtőtest képes kényelmes, gazdaságos és megbízható megoldásként a valódi tűz utánozhatatlan melegségét és hangulatát is biztosítani.

(PR-cikk)