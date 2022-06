Hol keressünk nyári gumit?

10-15 százalékos drágulás tapasztalható a nyári gumiabroncsok piacán, a gumiszerelés árak is átlagosan ilyen mértékben drágultak az előző évhez képest. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden drágult, nagy ugyanis a szórás. Az árösszehasonlító oldalak segítségünkre lehetnek a választásban, legyen szó akár olcsó, vagy középkategóriás abroncsokról, illetve prémium termékekről.

Nyári gumival biztonságban

A nyári gumiabroncsok felszerelése plusz 7 fokos tartós hőmérséklet felett tanácsos, ez általában március végén, április elején jön el. Sokan fent hagyják a téli gumit, mondván, hogy az már még egy szezont nem bír ki, nyárra pedig még jó lehet. Ez azonban tévhit, a téli gumik ugyanis nyáron a melegben túl lággyá, rugalmassá válnak, eldeformálódnak, nem tapadnak úgy, ahogy kellene. De mint ahogy sokan nyári gumival autóznak télen is, a száraz utakra hivatkozva, úgy fordított helyzet is előfordul.

A nyári gumik és a téli abroncsok között nagy különbségek vannak, mintázatukban, profilmélységükben, futófelületi összetételükben. Sokan, leginkább azok, akik keveset autóznak a négyévszakos abroncsok mellett teszik le a voksukat. A telek egyre enyhébbek, ez is mérvadó lehet a választásnál, mint ahogy az is, hogy ezek az abroncsok egyre jobb teljesítménnyel rendelkeznek. A kínálat folyamatosan bővül, a fejlesztések is folyamatosak. Ezeket az abroncsokat az átlagos vezetők számára késíztették, a futófelület mélysége mérsékelt, enyhe téli körülmények között jól teljesítenek. Aki négyévszakos abroncsot keres, ha ha igazán jó, megbízható gumit szeretne, a prémium szegmens termékei között érdemes válogatnia.

Fontos a méret

Amikor nyári gumit keresünk, a pontos méret ismerete nagyon fontos. Ha nem ismerjük ezt a méretet, akkor az abroncson, vagy az autó kézikönyvében nézzük meg. Számokat és jeleket látunk, az első szám az abroncs szélességét jelöli mm-ben, a második az oldalfal aránya a szélességhez képest, a harmadik pedig az átmérő. Egy abroncs mérete így néz ki: 205 55 r16 nyári gumi. Többféle lehetőség is van arra, hogy szemezgessünk a kínálatban, mint például az árösszehasonlító oldalak, mint amilyen az arukereso.hu is. Itt is a pontos méret ismeretében tudunk válogatni, a fent említett méretben például több száz találatot ad ki a rendszer. A legolcsóbb abroncs ebben a méretben nincs 20 ezer forint, a legdrágább pedig több mint 100 ezer forint. Ebből is látszik, hogy milyen nagy különbségek vannak az árban.

Vásárlás előtt tehát nem árt tájékozódni, hogy hol milyen árakat találunk és hol milyen abroncsok érhetők el. A gumiabroncs akciók webáruházban számos márka kiváló termékeit találjuk meg kedvező áron és széles méretválasztékban. Az ár fontos szempont, de vásárlás előtt mást is érdemes figyelembe venni. Mindig az egyéni igényeinknek megfelelően válasszunk nyári gumit, az autó típusa és a vezetési stílus is fontos szempontok a választásnál.

Nézzük meg a különböző fórumokat, olvassunk teszteredményeket, nézzük meg, hogy mik az újdonságok és ha nem találunk friss teszteket az általunk keresett méretben, egy ahhoz közeli méretet is mérvadónak tekinthetünk. A megfelelő minőségű, állapotú abroncs nagymértékben hozzájárul a biztonságos közlekedéshez. A jó tapadás alap, mint ahogy az is, hogy az abroncs precízen irányítható, könnyen kormányozható legyen. A nyárra való felkészülés azonban nemcsak erről szól, hanem az autónk felkészítéséről is.

Ha jön a nyár

Ilyenkor érdemes elvégezni a klímatisztítást, a gombák, baktériumok ugyanis a sötét, nedves helyeken bármikor megtelepedhetnek. A pollenszűrő és egyébként a többi szűrő cseréje is időről időre aktuálissá válik, ezeket sem árt ellenőrizni. Mint ahogy a folyadékszinteket és a különböző folyadékok állapotát is ellenőrizzük, cseréljük ki a szélvédőmosó folyadékot is. Különösen a hosszabb utazások előtt fontos ez, ne hanyagoljuk el autónk karbantartását. Egy jól karbantartott autó ugyanis hosszú időn át jó szolgálatot tesz, és mint ahogy a megfelelő abroncs használatával, úgy egy jó állapotú autóval is nagyobb biztonságban lehetünk.



(PR-cikk)