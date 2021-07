Hol követhetem élőben a Fortuna Liga mérkőzéseit?

Korábban az RTVS és az Orange Šport közvetítette a Fortuna Liga mérkőzéseit, valamint a fortunaliga.tv streaming-szolgáltatásán az összes mérkőzésbe betekintést nyerhettek a szurkolók. Áprilisban azonban a Markíza csoporthoz kerültek a közvetítési jogok, így a mérkőzések is új csatornákra, felületekre vándoroltak. Mutatjuk, hol követheti élőben többek közt a DAC mérkőzéseit is.

A Ligás Klubok Uniója (ÚLK) tavasszal szerződést kötött új stratégiai partnerével, a Markíza csoporttal, amely így 2021 júliusától 2024 júniusáig megszerezte a Fortuna Liga mérkőzéseinek közvetítési jogait. „Örülünk, hogy a Ligás Klubok Uniójával együttműködve hozzájárulhatunk a szlovákiai futball fejlesztéséhez a mérkőzések élő közvetítésével és a terjedelmes stúdióháttérrel” – mondta a szerződés aláírását követően Matthias Settele, a Markíza csoport vezérigazgatója.

A Markíza minden aktuális szezon 192 mérkőzését sugározza majd a VOYO nevű streaming-szolgáltatásán, emellett hetente két kiválasztott meccset adnak a Dajto, illetve a Nova Sport csatornáján. Ha szívesen fogadna mérkőzésekre is, akkor olvassa el ezt a cikket.

A Fortuna Liga második fordulója az ŠKF Sereď – MFK Ružomberok pénteki találkozójával indul, amit a Nova Sport közvetít majd élőben. A kezdőrúgás 20 órakor várható. A hétvége másik televíziós mérkőzése a Slovan Bratislava – AS Trenčín bajnoki lesz szombaton, amit szintén 20 órai kezdettel lehet élőben követni a Dajto csatornáján. Ezekkel együtt az összes többi mérkőzést (beleértve az FC DAC 1904 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš bajnokit) a VOYO is közvetíti élőben.

A harmadik fordulóban szintén a péntekre tervezett bajnokit adja a Nova Sport, ami az FC ViOn Zlaté Moravce – FK Senica találkozó lesz. Azon a hétvégén a DAC Sereď elleni idegenbeli mérkőzése is tévéképernyőre kerül, mégpedig 20 órától a Dajto adásán. A bajnokság negyedik fordulója az AS Trenčín – MFK Ružomberok mérkőzéssel kezdődik pénteken (augusztus 13., 20:00), amit a Nova Sporton követhetnek élőben a nézők. A tervek szerint a hétvége másik tévés mérkőzése az északiak csatája lesz: az MFK Tatran Liptovský Mikuláš az MŠK Žilinát fogadja. Ezt a találkozót a Dajto közvetíti, ami azt is jelenti, hogy az FK Senica – FC DAC 1904 bajnokit csak a VOYO szolgáltatásán lehet majd élőben nézni.

A Fortuna Liga üzemeltetői már az ötödik forduló (augusztus 20-22.) tévés elosztását is elkészítették. A sort az FC ViOn Zlaté Moravce – FK Pohronie összecsapása kezdi a Nova Sport képernyőjén, a vasárnap 20 órára tervezett FC DAC 1904 – AS Trenčín bajnokit pedig a Dajto adja majd.



Tévés közvetítések a Fortuna Liga elkövetkező négy fordulójában:

2. forduló:

Július 30. (péntek), 20:00-tól, ŠKF Sereď – MFK Ružomberok (Nova Sport)

Július 31. (szombat), 20:00-tól, ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín (Dajto)



3. forduló:

Augusztus 6. (péntek), 20:00-tól, FC ViOn Zlaté Moravce – FK Senica (Nova Sport)

Augusztus 8. (vasárnap), 20:00-tól, ŠKF Sereď – FC DAC 1094 (Dajto)



4. forduló:

Augusztus 13. (péntek), 20:00-tól, AS Trenčín – MFK Ružomberok (Nova Sport)

Augusztus 15. (vasárnap), 20:00-tól, MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MFK Žilina (Dajto)



5. forduló:

Augusztus 20. (péntek), 20:00-tól, FC ViOn Zlaté Moravce – FK Pohronie (Nova Sport)

Augusztus 22. (vasárnap), 20:00-tól, FC DAC 1904 – AS Trenčín (Dajto)



