Holényi maga evakuálta a nagymegyeri városházát a forró helyzet miatt, még mielőtt megérkeztek a fekete öves (karkötős) tüntetők!

Üres városi hivatal előtt tartotta meg tiltakozó akcióját a nagymegyeri szállásoltatók szövetsége, a helyi képviselő-testület idegenforgalmi bizottságának képviselői és civilek, összesen mintegy ötvenen, tehát kevesebben, mint ahányan két héttel ezelőtt Holényi Gergő polgármester háza előtt megjelentek. Holényi hazament az alkalmazottakkal együtt. A tiltakozó szállásadóknak hűvös a viszonyuk vele és a fürdőt vezető Lukáš Machalával is, aki csak egyenként hajlandó tárgyalni velük, ők viszont már nem tekintik partnerüknek és a leváltását követelik.

Fotók: a szerző

Kommunikációs szakadékok húzódnak a nagymegyeri frontvonalakon, és semmi jele annak, hogy a polgármester, a fürdő jelenlegi vezetése, illetve a városi képviselők és a szállásoltatók között létrejöhet még konstruktív párbeszéd. Marad az üzengetés, vagy a nyílt sértegetés.

EBBEN A CIKKBEN összefoglaltuk, mi vezetett idáig. Két héttel ezelőtt a helyzet odáig fajult, hogy az elégedetlen nagymegyeri vállalkozók Holényi Gergő háza elé vonultak az esti órákban, hogy átadják nekik kérdéseiket, kéréseiket, és egy túlnyomórészt békés, de helyenként dudálással és bekiabálásokkal színesített tiltakozó akción próbáltak hangot adni nemtetszésüknek, amit Holényi saját szavai szerint a családja elleni támadásként értelmez. Másnap meglátogatták őt a hivatalban, majd hivatalosan átadták neki az említett kérdéseket, Holényi pedig egy, a világhálóra kikerült videón fejezte ki nem épp finom véleményét néhány képviselőről.

Most szerdára összehívtak egy újabb tiltakozó gyűlést a városháza elé, délután négy órára. Varga Albin képviselő, a szállásoltatók szövetségének elnökségi tagja elmondta, hogy a polgármester háza elé is kérvényezték, de arra vonatkozóan elutasítást kaptak a városházától, arra hivatkozva, hogy közlekedésbiztonságilag veszélyes helyen, egy kanyarban van. Ezt a városházi döntést megtámadták a Nagyszombati Kerületi Bíróságon.

A városháza elé négy órára meghirdetett tüntető akció résztvevői több transzparenst is kifeszítettek a kerítésre, ámde odabent már senki nem tartózkodott. Az ajtón egy üzenet fogadta őket, miszerint a hivatal 15.30-kor bezárt.

Többen azt mondták, Holényi arra hivatkozott, hogy a meleg miatt. Nos, szerdán délután a hőmérők 28-29 fokot mutattak, meglepetésünkre azonban a polgármester csütörtökön reggel nekünk is megerősítette ezt az érvet.

„A hivatal működésének semmi köze ahhoz, hogy akartak jönni demonstrálni a döntésem és a személyem ellen” – fogalmazott.

„Nem végzi a munkáját a polgármester, csupán hazudik – reagált Varga Albin arra, hogy Holényi hazament. – Azzal számoltunk, hogy lesz benne annyi becsület, hogy munkaidő alatt a városházán lesz, de nem jelent meg.”

A tiltakozó akció megfogalmazott célja Lukáš Machala ügyvezető azonnali visszahívásának elérése volt a Termál kft. éléről, illetve hogy Holényi Gergő „nyugodt módon és hangnemben” válaszoljon a kérdéseikre. A szervezők jelezték, gondoskodnak arról, hogy sem szóbeli, sem egyéb támadások ne érjék a polgármestert. A kérdések, amelyeket feltettek neki, többnyire Machalára vonatkoztak. Például hogy miért nem írt ki törvényes pályázatot a fürdő vezetői posztjának betöltésére, miért döntött Machala mellett, kitől kapott rá vonatkozó ajánlást és miért nem prezentálta a szakmai tapasztalatait. „Tudja-e cáfolni azt a nyilvánosság körében terjedő információt, hogy Ön és Machala úr érdekeltek abban, hogy a Termál kft. tulajdonosa megváltozzon?” – szegezték szintén neki a kérdést.

„A kérdések megválaszolására 30 napom van, meg is fogom válaszolni őket. De azok után, hogy a családomra támadtak két hete, ott gyülekeztek a házam előtt, fél kilencig nyomtá a dudát és ordibáltak, ellőtték az utolsó lehetőségüket is a konstruktív párbeszédre. Aki megfélemlíti a családomat, hogy nyomást gyakoroljon rám, azzal nem ülök le egy asztalhoz” – reagált megkeresésünkre csütörtökön.

Zsonglőrködés és fekete mágia a karkötők körül

A tiltakozók levelükben azt is leírták, hogy „2021 szeptemberében a Termál kft. nyilvánosságra hozta a fekete karkötőkre vonatkozó szezonon kívüli árjegyzékét. 2022 februárjában viszont a fürdő a 2021 nyarán érvényes árjegyzékkel nyílt meg újra. A medencék nem megfelelő számban voltak megnyitva, a fürdő tisztasága és állapota messze elmaradt a kívánt minőségtől. A fekete karkötők mind a mai napig hibásan működnek, mindössze a szuterénben lévő öltözőkhöz lehet őket használni. A fürdő területén nincs lehetőség a karkötőkkel történő fizetésre sem. A felelősséget ezzel kapcsolatban Machala úr teljes egészében a fekete karkötők tulajdonosaira hárítja. Az ügyvezető úr jogilag szeretné felülvizsgálni a karkötők használatát”, de nem kaptak rá választ, hogy ezt milyen módon teszi.

A szerdai tiltakozó akción megjelent Križan Tibor, a fürdő korábbi ügyvezetője, akit Holényi leváltott. Križan elmondta, hogy a korábbi időszakban volt egy konszenzus a fürdő, a lakosok, a városháza és képviselő-testület között.

„A látogatottság tekintetében voltunk második helyen országosan. Most nem tudom, hova fejlődünk ezzel. Mikor ügyvezető voltam, sokszor találkoztam más fürdőigazgatókkal, és majdnem mindegyik bevallotta, hogy inkognitóban voltak a termálfürdőnkben. Ide jártak tanulni” – hangsúlyozta.

A szállásoltatók és a fürdő vezetésének konfliktusa részben a 13 évvel ezelőtt bevezetett, sokat emlegetett fekete karkötőket érinti, melyekre a szállásoltatók belépőket tölthettek fel a vendégeik számára és fizetni is lehetett velük a fürdőn belül, ha azt feltöltötték pénzzel. „A használatuk a befizetett idegenforgalmi adó dokumentálását segítette, és ennek köszönhetően 2019-ben az idegenforgalmi adó nagysága elérte a 350 000 eurót” – érvelnek mellette a szállásoltatók. Ez a karkötő biztosította, hogy a termálfürdőt a belépés után napközben egyszer elhagyhassák, ami a családok számára lehetőséget biztosított például arra, hogy a gyermeküket a szálláshelyen altassák napközben.

Megjegyzik, hogy ma ezek a karkötők jelentik a fürdő számára a legnagyobb gondot. A fürdő most bevezetett, de a jelek szerint működésképtelen új beléptetőrendszerével ugyanis a régi karkötőket nem hozták összhangba. Holényi és Machala is a velük való korábbi visszaélésekkel érvelnek.

Győry Károly, a szállásoltatók szövetségének elnöke közölte velünk, hogy Machala a tüntetést megelőző éjjel küldött számukra egy körlevelet a karkötők és az együttműködés kapcsán, amit el is juttatott hozzánk. Ebben Machala arra hivatkozik, hogy a fürdő dokumentációjában nem szerepel semmilyen fennálló szerződés a fekete karkötőknek a szállásoltatók részéről a fürdő területén történő használata kapcsán. Kifejti továbbá, hogy a fürdőnek nincsen semmilyen releváns és igazolható információja a forgalomban lévő chipes karkötők számáról, eredetéről, azokról a szubjektumokról, amelyek ezeket használják, és ezek a karkötők nem képezik a fürdő tulajdonát. Megjegyzi, hogy pillanatnyilag egyáltalán nem tisztázott jogilag az az üzleti modell, melyben ezeket a karkötőket használják.

„Elhiszem, hogy egyes embereknek fáj, hogy most kb. 80 ezer eurótól elesnek, amit nem tudnak feketén kivenni a fürdőből, a fekete karkötőkön rögzített belépőjegyeken keresztül” –

válaszolt a karkötőkkel kapcsolatos problémával összefüggő kérdésünkre már Holényi Gergő. Kifejtette, hogy a korábbi vezetések alatt gyakran előfordult, hogy felnőtt vendégek jártak be a karkötőkre feltöltött, nyugdíjasoknak vagy gyerekeknek szánt kedvezményes belépőkkel, és ezt a fürdőnél senki nem ellenőrizte.

Machala a szállásoltatóknak küldött levelében úgy vélekedett, az eddigi, Epos nevű beléptetési rendszer nem oldotta meg kellőképpen a fürdő látogatóinak individualizációját és nyilvántartását, míg a TSS Group a.s. által biztosított új rendszerrel azon dolgoznak, hogy ez működjön. Ezért szereltek fel új kamerákat is a fürdő belépőkapuinál, melyeken keresztül a biztonsági személyzettel követik majd figyelemmel, hogy egy adott személy karkötőjét nem használja-e illetéktelenül más. Holényihez hasonlóan Machala is tett egy megjegyzést arra vonatkozóan, hogy a múltban-e téren a biztonságiak munkája hagyott némi kívánnivalót maga után.

A polgármester szerint a másik probléma a fekete karkötők száma, ugyanis szavai szerint a fürdő nyilvántartásában 6500 szerepelt, míg ehhez képest a valóságban 18 ezer is létezik. „Tavaly augusztusban jöttünk rá, mekkora a baj, mikor ezek használatát beszüntettük, és augusztus 11., illetve 31. között 380 ezer euróval magasabb volt a fürdő bevétele, mint júliusban” – szögezte le.

A kritikák közül Holényi elfogadja azt, ami az új beléptetőrendszer zökkenőmentes működésére vonatkozik, ugyanis emiatt pillanatnyilag előfordul, hogy csúcsidőben több órát is várakozniuk kell a sorban a fürdőbe érkező vendégeknek.

„A rendszer tesztelésének már márciusban, áprilisban el kellett volna kezdődnie, és mostanra be kellett volna fejeződjön, viszont technikai dolgok hátráltatták”

– mondta, hozzátéve, a kasszarendszert kiszolgáló vezetékek hibáiról volt szó, melyeknek pontos helyét nehéz volt azonosítani, de mostanra ez 90%-ban sikerült.

Ami a karkötőkkel történő fizetést illető a fürdő területén belül, ugyancsak elismerte, hogy a fürdő kinti szolgáltatóinál ez a rendszer vélhetően csak jövőre működik majd száz százalékosan. „Az optikai hálózatot már kiépítették hozzá a fürdőben, a terminálok és a rendszer felállítására van szükség, valamint arra, hogy a szolgáltatásokat nyújtók aláírják a megfelelő szerződéseket a fürdővel és megvásárolják a modulokat, melyeken keresztül lehet aztán fizetni” – magyarázta.

Holényi szerint azok a szállásoltatók, akik a fürdő partnerei szeretnének lenni, szintén szerződést köthetnek erről a fürdővel, majd a náluk lévő fekete karkötőket regisztrálniuk kell, illetve átprogramozni az új rendszerre. Szavai szerint ez már zajlik is, és pontos számot nem tudott mondani, de szerinte már több ezer karkötőt regisztráltak.

A tüntetésen megjelent szállásoltatók szerint viszont éppen az a baj, hogy az említett szerződést még csak nem is látták.

Varga Albin szerint Holényi hazudik, mikor a szerződésről beszél, és úgy véli, hogyha létezne, akkor már nyilvánosságra hozták volna.

Emlékeztetett arra, hogy Machala a levelében azt írta, minden érdeklődővel külön kívánják átvenni az új rendszer sajátosságait, és szerződést kötni vele. A képviselő szerint viszont 400 szállásadóval lehetetlen külön-külön leülni. Megjegyezte továbbá, hogy Machalát ebben már nem is tekintik partnernek.

„Megvolt a lehetősége, hogy eljöjjön és a szállásoltatókkal tisztázza ezt, de nem jött el. Nekünk ő már nem partner” – fogalmazott.

Feljelentések dzsungelében

A termálfürdővel kapcsolatban már megszámlálhatatlan feljelentés és ügyészségi beadvány született. A Lukáš Machala kinevezésével kapcsolatos döntést, melyet a polgármester hozott meg a fürdő egyszemélyes közgyűléseként, a Dunaszerdahelyi Járásbíróság idén januárban érvénytelenített első fokon. Holényiék fellebbeztek, jogerős döntés tehát még nincs.

A bíróságon támadta meg a leváltását Križan Tibor korábbi ügyvezető is. Holényi először mellé nevezte ki második ügyvezetőnek Machalát, majd visszahívta Križant. Ő a kérdésünkre közölte, a Dunaszerdahelyi Járásbíróság már szintén határozott a javára, Holényi fellebbezése után azonban a Kerületi Bírósághoz került az ügy, amely pedig még nem döntött.

Elárulta azt is, egyelőre nem tudja, mit lép ha a bíróság jogerősen helyt ad a panaszának.

„Ha viszont egy új polgármester kinevez majd a fürdő élére másvalakit, egy stábni jogásszal dolgozhatnak majd azon, mihez kezdjenek a sok szerződéssel, amit egy jogtalanul kinevezett ügyvezető írt alá” – fogalmazott.

Feljelentés született a két héttel ezelőtti, Holényi háza előtt megtartott tiltakozó gyűlés kapcsán is. Ezt a polgármester maga is megerősítette érdeklődésünkre. „Egy demokráciában helye van a véleménynyilvánításnak és a szólásszabadságnak is és a gyülekezésnek is. Amit ők csináltak, ez viszont törvénysértő” – szögezte le, hozzátéve, hogy a benyújtott ügyészségi panaszban három konkrét paragrafust is kiemeltek, de ezeket nem konkretizálta.

„Ahogy írták (a városháza elé kifeszített egyik transzparensen – a szerk. megj.), hogy a megyeri fürdő a városé és nem a polgármesteré, ez így van, és nem is az övék, pedig úgy viselkednek évek óta, és az nem tetszik nekik, hogy ez végre meg lett mondva” – hangsúlyozta.

A két héttel ezelőtti tüntetést követő városházi „szarházizás” miatt pedig a sértett felek is feljelentették a polgármestert.

„Rágalmazás ügyében tettünk feljelentést, folyik a tanúk kihallgatása” – árulta el Varga Albin.

A végeláthatatlan konfliktus legközelebbi epizódja a jövő hét szerdán esedékes képviselő-testületi ülés lehet, melyen vélhetően jelen lesz a polgármester, a képviselők és a szállásoltatók is.

