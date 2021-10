Holényinek a Termál Kft.-nél történt ügyvezetői kinevezését is érvénytelenítette a járásbíróság

A kinevezett Milan Orešanský rövid időn belül visszalépett a kinevezéstől, ám az eredeti döntést csak most érvénytelenítette a bíróság. Az ügy pikantériája, hogy most is egy, a polgármester mint a cég közgyűlése által kinevezett ügyvezető áll a a Termál Kft. élén, ezt viszont ugyancsak a bíróságon támadták meg a képviselők.

Holényi Gergő (Archív felvétel - Cséfalvay Á. András)

A műszaki szolgáltatásokat ellátó TSM esetében 2020 tavaszán, az akkor Holényi Gergő polgármester által visszahívott Paxián Károly helyére kinevezett Nyilfa Pétert érintő döntést tavaly novemberben első fokon érvénytelenítette a bíróság. Lényegében ugyanazokban a napokban történt a következő kétes kinevezés, amit a polgármester a termálfürdőt üzemeltető városi cég egyszemélyes közgyűléseként hajtott végre. Az ügyvezetői posztra egy bizonyos Milan Orešanský került a Križan Tibor mellé – utóbbi az egyedüli, akinek kinevezésében egykor meg tudott egyezni a városi képviselő-testület és a polgármester.

Orešanský kinevezéséről Holényi tavaly november 5-án határozott, egy héttel később a cég felügyelő bizottságának tagjai, akik egyúttal városi képviselők is, Norbert Rudický, Balázs Péter, Barczi Dániel és Lenče Róbert ezzel kapcsolatban beadványt intéztek a bírósághoz, melyben a közgyűlés döntésének, egyszersmind a cég alapító okiratának a kinevezéssel összefüggő módosítása érvénytelenítését kérték. Orešanský három héttel a kinevezése után már vissza is lépett, Holényi pedig az egyszemélyes közgyűlésként ezt november 26-án jóvá is hagyta.

A bírósági beadványra idén februárban a Termál Kft. is reagált, melynek élén ügyvezetőként akkor Križan mellett már Lukáš Machala is állt, és éppen annak tényére hívták fel a figyelmet, hogy Orešanský már nem ügyvezetője a cégnek.

A felperesek szerint viszont „a lemondása semmit nem változtat az eredeti kinevezési határozat törvénytelenségén”, tehát nem vonták vissza a beadványt. Erre az érvre viszont később a városi cég már nem reagált.

Mindez Andrej Kolárik, a Dunaszerdahelyi Járásbíróság bírójának idén október 1-jén kiadott határozatából derül ki, mellyel helyt adva a felügyelő bizottság tagjai beadványának érvénytelenítette az eredeti knevezést.

Indoklásában a bíró kifejtette, hogy a 369-es, községekről szóló törvény szerint egy város által alapított cég ügyvezetőjének kinevezése minden kétséget kizáróan csak a képviselő-testület döntésén alapulhat. Az említett törvény szerint ugyanis az ilyen cégeknél a képviselő-testület fejezi ki a város szándékát, és azt a polgármester hajtja végre. A bíró felhívta a figyelmet arra, hogy ez a testület kizárólagos hatásköre, és „a törvényi rendelkezés be nem tartása az ezzel szembeni jogi művelet abszolút érvénytelenségét vonja maga után, mivel a jogi művlet mellőzi a szándékot a jogviszony létrehozására”.

Magyarul, ha a testület a város szándékát kifejezve nem dönt egy ügyvezető kinevezéséről, abban az esetben a polgármester nem nevezhet ki valakit saját szakállára – így szól járásbírósági, tehát első fokú döntés.

Az érintetteknek a döntés hivatalos kézbesítésétől számított 15 napon belül nyújthatnak be fellebbezést, Holényi viszont megkeresésünkre közölte, hogy egyelőre nem kaptak semmit.

„Én személyesen nem kaptam semmilyen hivatalos bírósági döntést, és a Termál Kft. mostani ügyvezetője sem tud erről. Nem hivatalosan persze szólt valaki erről, de míg nem kapjuk meg a bíróság döntését, addig nem tudunk rá reagálni” – jegyezte meg Holényi Gergő, hozzátéve, hogy a járásbíróság egy évvel ezelőtt Nyilfa Péter kinevezését a TSM élére is úgy érvénytelenítette, hogy ő maga ott sem volt az ítélet meghozatalánál, mivel a cég másik ügyvezetője nem értesítette a bírósági idézésről.

„Az ilyen bírósági döntéseket nem tartok legitimnek. Az említett esetben is fellebbeztünk, de azóta nem tudok róla, hogy a fellebbviteli bíróságon történt volna előrelépés” – húzta alá.

Hozzá kell tenni, hogy Paxián Károly, a TSM akkori másik (most már egyetlen) ügyvezetője akkor megkeresésünkre közölte, Nyilfa Péter minden iinformációhoz hozzáférhetett, csakúgy, mint a cég email-fiókjához, ahová az idézés érkezett.

Lukáš Machala (Fotó: Paraméter)

Egyelőre kérdés, milyen fényt vet ez a Termál Kft. jelenlegi ügyvezetője, Lukáš Machala jövőjére, ugyanis őt szintén a polgármester nevezte ki közgyűlésként, önhatalmúlag idén januárban.

Írtunk korábban arról, hogy Machala milyen az SNS-es múlttal és konspirációs elhajlásokkal bír, és amit még tudni kell róla, hogy áprilistól az ĽSNS pártból kivált Milan Uhrík, Milan Mazurek és mások által alapított Republika nevű pártformáció országos tanácsának tagjaként is tevékenykedik.

A képviselők a kinevezés ügyében a bírósághoz fordultak, de a képviselő-testület májusi ülésén is próbáltak egyfajta bizalmatlansági indítvánnyal élni Machalával szemben, sikertelenül.

Júniusban már a lakosok és szállásadók tüntettek a nagymegyeri városháza előtt Machala kinevezése, módszerei, illetve Križan Tibor ügyvezetői leváltása miatt, Machala autóját pedig valaki megrongálta a fürdő parkolójában.

Bő egy héttel ezelőtt Machala lakossági fórumon beszélt a cégnél végzet munkájáról, illetve terveiről – kérdés, hogy ezek közül mit tud valóra váltani, ha a bíróság az ő esetében is érvényteleníti a kinevezést.

(SzT)