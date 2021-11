"Hoľko nagyon nagy kárt okozhat, különösen Dankónak" - Ficóék aggódtak az SNS-elnök közeli embere miatt

A csiffári vadászházban rögzített felvételek egyikén az SNS elnöke, Andrej Danko egy közeli embere, Ján Hoľko is szóba került még július 16-án, és Robert Fico Smer-elnök azt mondta vele kapcsolatban, hogy nagyon nagy kárt okozhat, ha beszél.

Részlet a csiffári vadászházban készült felvételből

Fico Pavol Gašparral, a csütörtökön szabadlábra helyezett volt országos rendőrkapitány, Tibor Gašpar fiával társalgott a témában. Gašpar, aki egyébként a nyitrai oligarcha Norbert Bödör ügyvédje, a felvételek tanúsága szerint tudott róla, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) Hoľko körül szaglászik.

A felvett beszélgetés szerint Gašpar a terepen dolgozó nyomozók valamelyikétől értesülhetett erről. "Ma reggel elkapták Hoľkót" - jelentett ki a Denník N cikke szerint, mire Fico visszakérdezett: bevitték őt? Gašpar erre nyomatékosította, hogy a nyomozóktól tudja, hogy elkapták "Čurilláék", vagy valaki a vizsgálótiszt Ján Čurilla emberei közül. Fico erre azt mondta, hogy ő pedig úgy tudja, hogy csak behívták, csendben.

"Csak nehogy elkezdjen együttműködni" - jegyezte meg az ügyvéd. Erre reagált Fico így: "Hoľko nagyon nagy kárt okozhat, különösen Dankónak. (...) És ez nagy problémát jelenthet."

Ján Hoľko a 90-es években a kommunista titkosrendőrség (ŠtB) utolsó vezetőjével, Alojz Lorenccel közösen vállalkozott az ALFA VS nevű cégben, éveken keresztül haditechnikai biztonsági rendszerek kereskedelmével foglalkozott. Már a Dzurinda-kormány idején is jó kapcsolatai voltak a védelmi minisztériumnál, amelyek a Fico-kormányok alatt erősödtek. 2012-től a katonai hírszerzéshez is kötődött annak Robert Kaliňákhoz közel álló vezetőjén, Ľubomír Skuhrán keresztül.

Az előző kormány idején jött elő a háttérből, és Andrej Danko a honvédelmi minisztérium szolgálati hivatalának vezetőjévé tette, akinek nagyobb befolyása volt a tárca működésére, mint magának Pavol Gajdoš miniszternek. Döntő szava volt állítólag a minisztérium által levezényelt óriási méretű tendereknél.

Fico és Gašpar arról is spekuláltak, miért érdekelheti ő a NAKA-t. Szóba került rakéta- és rakétaelhárító rendszerek vásárlása, illetve a Ficóhoz közel álló körözött oligarcha, Miroslav Výboh, de az állam Biztonsági Tanácsának korábbi titkára, Viliam Jasaň neve is. Jasaň volt az, akinek azután kellett távoznia, hogy Ján Kuciak utolsó cikke megjelent, és őt a Fico által állami tanácsosnővé tett Mária Troškovával együtt kapcsolatba hozta az olasz maffia Szlovákiába nyúló karjával és annak vezetőjével, Antonino Vadalával.

A Denník N úgy tudja, Hoľko körül több ügyben is vizsgálódhat a rendőrség, melyek kapcsán feljelentések születtek. Az egyik ilyen az ún. Horezza-ügy, ami az állami katonai gyógyintézet felújításának manipulációját boncolgatja, megdrágított vagy el sem végzett építkezési munkák vizsgálatán keresztül. Vizsgálnak ugyanakkor több IT-tendert is a hadseregnél, de azt nem tudni, hogy Hoľkót ezek kapcsán kihallgatták-e.

Hoľkót a Denník N nem tudta elérni az ügyben, az SNS pedig jelezte, hogy nem kíván reagálni erre, mivel Hoľko már több mint egy éve nem áll kapcsolatban Andrej Dankóval. Ján Hoľko korábban az SNS tagja is volt, saját kérésére viszont tagságát felfüggesztették.

Gašpar és Fico ugyancsak nem nyilatkozott.

(Denník N)