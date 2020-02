Hollywood gyászolja Kirk Douglast

Hosszú pályafutása alatt Douglas egyebek mellett a Spartacus, A nap szerelmese, a Champion, valamint A rossz és a szép című filmben szerepelt, utóbbi három alakításáért Oscar-díjra is jelölték. Az amerikai filmakadémia díját végül életművéért kapta meg 1996-ban.

Fia, Michael Douglas az Instagramon jelentette be apja halálhírét a család nevében.

- fogalmazott a színész. Hozzáfűzte, hogy apja nemzedékre szóló örökséget hagyott maga után a filmművészetben.

Steven Spielberg közleményében felidézte, hogy milyen megtiszteltetés volt számára a néhai színésszel való közös munka.

- fogalmazott a rendező.

A hollywoodi színészcéh, a SAG-AFTRA elnöke, Gabrille Carteris "Hollywood aranykorának egyik utolsó legendájaként" szólt róla közleményében. Mint írta, Kirk Douglas rendkívüli színész volt. Megemlékezése szerint egyike volt azoknak, akik segítettek a fekete listára került hollywoodi alkotóknak, és felemelte a hangját értük.

- tette hozzá, és egyúttal kiemelte, hogy Douglas "igaz humanitáriusként" egész életét értékes ügyek támogatásának szentelte.

Rob Reiner és Ed Asner a Twitteren rótta le tiszteletét Douglas előtt.

- idézte fel Reiner.

Az amerikai filmakadémia egy tőle vett idézettel búcsúzott a hollywoodi legendától.

- írták ki a honlapjukra.

George Takei és William Shatner, a Start Trek sztárjai ugyancsak a Twitteren búcsúztatták a hollywoodi ikont, "az igazság bajnokát".

Mark Hamill minden idők legnagyobb sztárjának és briliáns tehetségű, karizmatikus színészének nevezte Twitter-üzenetében. A Start Wars sztárja szintén hozzátette, hogy Douglas minden reputációját latba vetette annak idején, hogy megtörje a fekete listázást Hollywoodban, és Dalton Trumbo munkát kapjon a Spartacusban.

Kirk Douglas was one of the biggest stars of all time & a brilliant actor with an unforgettable, blazing charisma. He will also be remembered for putting his career on the line by defying the Hollywood Blacklist, hiring writer Dalton Trumbo for the classic Spartacus. #RIP pic.twitter.com/snzoHPMtDr