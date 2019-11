Holyfield fia 16 másodperc alatt KO-val kiütötte ellenfelét – VIDEÓ 

A legendás bunyós, a négyszeres nehézsúlyú világbajnok Evander Holyfield 22 éves fia elsöprő fölénnyel győzött debütáló mérkőzésén, 16 másodperc alatt olyan ütészáport zúdított ellenfelére, hogy a mérkőzést vezető Robert Hoyle nem is számolt Winsteadre, hanem azonnal jelezte, véget vet a mérkőzésnek.

So, Evander Holyfield’s son, Evan, just made his pro debut....



...and he got a first round knockout! #CaneloKovalev



pic.twitter.com/rF5s5YiaKE