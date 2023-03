Honnan tudhatjuk, milyen vitaminra van szüksége a szervezetünknek?

„A vitaminpótlás nagyon fontos!” – hallhatjuk gyakran. De vajon miért is kell pótolnunk őket? A válasz egyszerű! A vitaminok olyan szerves anyagok, melyekre szervezetünknek szüksége van a megfelelő működéshez, viszont nem képes azokat önállóan előállítani, így más módon kell őket pótolni. Ha étrendünk kellőképpen változatos, valamint elegendő nyers gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk, akkor minden fontos vitamint egyszerűen pótolhatunk, azonban megeshet az is, hogy étrendkiegészítőkre lesz ehhez szükségünk.

A legfontosabb vitaminok

Szervezetünknek több különböző vitaminra van szüksége a működéshez, azonban ezek között vannak olyanok, melyek pótlása különösen fontos a mindennapi élethez. Az egyik legfontosabb vitamin a C-vitamin, hiszen ez kiemelt szerepet játszik az immunrendszer erősítésében. Elengedhetetlen továbbá az A-vitamin is, mely a szem, a bőr és a csontok megfelelő állapotáért felelős, valamint a D-vitamin, mely a kalcium csontokba való beépülését segíti.

Emellett B-vitaminokra is szüksége van testünknek, mivel ezek segítik az anyagcserefolyamatokat, valamint a sejtek megújulását. Az E-vitamin gyulladáscsökkentő funkciókat lát el, valamint véd az oxidatív stressz káros hatásaitól is, így érdemes ennek a szinten tartására is figyelnünk. Amennyiben étrendünk nem elegendő hozzá, ezeket a vitaminokat pótolhatjuk táplálékkiegészítőkkel egyesével is vagy különböző multivitaminfajtákkal.

Milyen vitaminra van szüksége a szervezetünknek?

A szükséges vitaminokat megkülönböztethetjük többek között aszerint, hogy vízben vagy zsírban oldódnak. A vízoldékony vitaminok pótlására folyamatosan szükségünk van, hiszen a bevitt mennyiségből a számunkra szükséges adag azonnal felszívódik, a többi azonban távozik szervezetünkből. A zsírban oldódó vitaminok pótlása is fontos, ezek azonban megfelelő bevitel mellett elraktározódnak a májban és a zsírszövetekben, így ebben az esetben figyelembe kell vennünk a túladagolás veszélyét is. De honnan tudjuk, milyen vitamint is kell pótolnunk szervezetünk megfelelő működéséhez?

Végezzünk vitaminhiány-tesztet

A hiánybetegségeket többféleképpen is beazonosíthatjuk, melyek közül az egyik legegyszerűbb lehetőség a tesztek kitöltése. Megválaszolhatunk ugyanis olyan tesztsorokat, melyek mindennapi életünkre vonatkozó kérdéseket tartalmaznak és az így összeszedett információk alapján megállapítják, mely vitaminokat kell beépítenünk étrendünkbe vagy pótolnunk különböző multivitaminfajtákkal. Ha azonban inkább a fizikai eredményekben bízunk, részt vehetünk olyan laborvizsgálatokon is, melyek során szintén megállapíthatják a vitaminhiányt.

Figyeljük testünk jelzéseit

A hiánybetegség gyakori probléma lehet, ha étrendünk nem elég változatos, túl kevés vitaminban gazdag ételt fogyasztunk vagy túl sok időt töltünk a négy fal között. Így mindenképp figyelnünk kell testünk jelzéseit ahhoz, hogy tenni tudjunk a helyzet ellen! Ha már hosszabb ideje fennáll egy kellemetlen állapot, nem árt utánajárnunk, hogy mi okozhatja, de emellett érdemes a legfontosabb vitaminok hiányának tüneteivel is tisztában lennünk, hogy felismerhessük a probléma forrását.

A C-vitamin hiányának leggyakoribb tünete például a fáradékonyság és a kedvetlenség, emellett étvágytalanság is előfordulhat, súlyos esetben pedig fog- és csontproblémák, valamint sebgyógyulási gondok is. A D-vitamin hiányával csökken a csontok ásványianyag tartalma, így azok könnyebben törhetnek, deformitás és csontritkulás is kialakulhat, valamint súlyosabb esetben angolkór.

Az A-vitamin hiányakor bőrünk szárazabb lesz és hámlani kezd, hajunk és körmeink pedig elvékonyodnak, valamint szürkületi vakság is kialakulhat és csökkenhet az ízérzékelés erőssége. Az E-vitamin-hiány ugyan ritkán fordulhat elő megfelelő táplálkozás mellett, de ez esetben lelassulhatnak a reflexek, beszéd- és látásproblémák jöhetnek elő, valamint idegkárosodás is végbemehet. A B-vitaminok bevitele több szempontból is fontos, így a különböző B típusú vitaminok hiánya eltérő tüneteket eredményezhet, ezeknek érdemes egyesével utánajárni.

Ismerjük fel a különleges helyzeteket

Szervezetünk vitaminszükséglete bizonyos helyzetekben megváltozik, így ezeket sem szabad figyelmen kívül hagynunk. Eltérnek a vitaminigényeink például életkortól függően, más-más vitaminok plusz bevitele szükséges némelyik hosszantartó betegség esetén, valamint a várandósság és a szoptatás időszaka alatt is plusz adagra van szükségünk néhány típusból. Ebből kifolyólag fel kell ismernünk, ha különleges helyzetben vagyunk, és ez alapján kell módosítanunk vitaminbevitelünket.

Pótoljuk!

Ha sikerült megállapítanunk, mely vitamint vagy vitaminokat is kell pótolnunk, a dolgunk már csak annyi, hogy figyeljünk ezek folyamatos bevitelére. Járjunk utána, mely élelmiszerekben található meg az adott vitamin, és építsük be ezeket étrendünkbe és/vagy pótoljuk a hiányzó mennyiséget táplálékkiegészítők segítségével. A különböző multivitaminfajták egyik előnye az, hogy segítségükkel egyszerre több vitamint is bevihetünk, így, ha megtaláltuk a számunkra megfelelőt, csak egyetlen tabletta folyamatos szedésére kell odafigyelnünk, nem pedig több különböző termék kombinálására.

A vitaminok megfelelő adagolása szervezetünk számára tehát elengedhetetlen, így érdemes különös figyelmet fordítanunk rá a hétköznapok során. Ha valamilyen vitaminhiányban szenvedünk, több módszerrel is megállapíthatjuk azt, pótlását pedig egyszerűen megoldhatjuk hasznos tápanyagok és különböző multivitaminfajták bevitelével.

