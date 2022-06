Hoppá! Zelenszkij meg is hívta Orbánt Kijevbe, nem csupán telefonálgattak

Volodimir Zelenszkij és a magyar kormányfő átvették Ukrajna európai integrációjának kérdését, melynek során Orbán hangsúlyozta: Magyarország támogatja, hogy Ukrajna megkapja a EU-tagjelölti státuszt, és mielőbb le kell bontani a bürokratikus akadályokat Ukrajna tényleges uniós csatlakozása előtt is. A magyar miniszterelnök tájékoztatta az ukrán államfőt, hogy az e heti európai uniós csúcstalálkozón Brüsszelben ezt az álláspontot fogja képviselni. Zelenszkij az ukrán nép nevében köszönetet mondott a magyar segítségért.

A beszélgetésükről Zelenszkij beszámolt a Twitter-oldalán. Ott azt írta, hogy gyümölcsöző volt az eszmecseréjük, és meghívta Orbánt Ukrajnába.

Had a fruitful conversation with PM Viktor #Orban. Thanked for the support of sovereignty & the shelter for Ukrainians during the war. Agreed to develop cooperation in the energy sector. Grateful for supporting the candidate status for. Invited him to visit Ukraine.