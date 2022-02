A Horalky sem lesz már olcsóbb, sőt...

Az édességgyártóknak is alkalmazkodniuk kell a kialakult helyzethez, így nekik sincs más választásuk, mint emelni az áraikat.

Fotó: Facebook - Horalky

A szlovák legenda, a Horalky nápolyi 1965-ban kezdete pályafutását, és a mai napig is az egyik legnépszerűbb töltött ostya a piacon. Akárcsak a többi édesség, a Horalky árára is rányomja a bélyegét az inflációs nyomás, ráadásul a kőolaj drágulása is hatással van az édességek árára.

Ennek magyarázata egyszerű: ha nő a kőolaj ára, akkor drágul az étolajé is, az üzemanyagok ugyanis olyan bio-összetevőt tartalmaznak, amelyeket éppen abból állítanak elő.

"Az emelkedő olajárak általában felnyomják a pálmaolaj árát, ami viszont más növényi olajak – repce, napraforgó, szója – árára is hatással van" – foglalta össze a teljes mechanizmust David Karkulín, az Agromagazín főszerkesztője.

„Mint sok más gazdasági jövedelmezőségre törekvő cég, mi is kénytelenek voltunk az év elején a költségek növekedését részben tükrözni a termékeink árában” – mondta el a Horalkyt gyártó I.D.C Holding kommunikációs menedzsere. A Mondeléz is hasonló lépést tett, ráadásul ahogy a cég vállalati vezetője, Jiří Šebek kifejtette, ez a tendencia a közeljövőben is folytatódni fog.



(HNonline)