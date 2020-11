Horrorfilmbe illő felvételek jutottak ki a koronavírus ellen propagandát is bevető Oroszországból

Egy élettelen ember végtagjai lógnak le a hordágyról azon a kórházi osztályon, ahol pár méterrel arrébb koronavírusos betegek levegőért kapkodva küzdenek az életükért. "Ilyenek az éjszakáink: borzalmasak" - jegyzi meg egy férfihang a felvételen, amelyet az ellenzékhez kötődő egyik orosz egészségügyis szakszervezet, az "Orvosok Szövetsége" bocsátott az amerikai CNN rendelkezésére.

A rövid filmfelvételt a Moszkvától vagy 800 km-re keletre található Uljanovszk település egyik kórházának munkatársa készítette még október közepén. Ez a szörnyű videó csak egy az amerikai hírtelevízió által megszerzettek közül, ami rettenetes körülményeket tár fel a túlzsúfolt létesítményekben.

Az egyik felvételen egy nagy rakás mezítelen holttest hever a padlón, mintha valamilyen háborús övezetben készült volna, nem pedig egy kórházban.

Miközben Oroszország azért küzd, hogy ellenőrzés alá kerüljön a világjárvány, a videók azt érzékeltetik, hogy az országban a vírus miatti halálesetek jóval magasabbak lehetnek annál, mint amit a hivatalos adatok állítanak.

Moszkva szerint hétfőig több mint 33 ezer (szerdáig meg már majdnem 34,5 ezer) ember halt meg a koronavírus miatt, de ezt a számot vitatják a kritikusok, akik szerint a Kreml kozmetikázza a számokat.

Úgy gondolom, hogy az áldozatok száma közelebb jár a 130 ezerhez - nyilatkozta Alexey Raksha, aki korábban a központi statisztikai hivatalnál dolgozott, és aki az úgynevezett többlet halálozásra vonatkozó hivatalos adatok alapján végezte a becslését. Ez a többlet halálozás azt mutatja, hogy egy adott csoportban a halálozások száma mennyivel tér el az elmúlt évek mortalitási adatai alapján számított trendvonal értékeitől.

Raksha a hivatalos nyilvántartásokból származó számok alapján azt mondja, hogy Oroszországban áprilistól egészen novemberig mintegy 160 - 170 ezer többlet haláleset történt, amelynek körülbelül a 80%-át a Covid-19-nek tulajdonítja. Ez a százalékos arány a nyugati országok vonatkozó statisztikai adataiból következik.

A Rosstat, azaz az orosz statisztikai hivatal szerint 2020. áprilisa és szeptembere között Oroszországban 117 ezerrel több halálesetet vettek nyilvántartásba a tavalyi mutatókhoz képest. Ebben az időszakban koronavírusban hivatalosan mintegy 21 ezer személy hunyt el. Októberre és novemberre még nem állnak rendelkezésre a Rosstat számai, de a hivatalos adatok alapján a pandémia terjedése felgyorsult.

Raksha júliusban távozott a statisztikai hivataltól, miután nyilvánosan bírálta azt, ahogy a Rosstat kalkulálja a koronavírusos haláleseteket.

A Rosstat ugyanis az általa meghatározott alábbi osztályozás közül csak az első csoportba tartozó áldozatokat tekinti mérvadónak:

1. a betegnél halála előtt kimutatták a koronavírus-fertőzést;

2. feltételezni lehet, hogy a Covid-19 a páciens halálának a fő oka, de azt boncolással kell megerősíteni;

3. a vírus az alapbetegségben szenvedőknél hozzájárult a halálhoz;

4. a fertőzés megerősítést nyer, de nem az tekinthető a halál fő okának

Tehát az orosz hivatal mindössze az első osztályba tartozó adatokat rögzíti Covid-19-es halálesetként, azaz csupán azokat az elhunytakat, akiknek a halála előtt pozitívnak bizonyult a koronavírustesztje. Raksha szerint a hivatalos adatokba nem kerülnek bele a többi három kategóriába tartozó esetek.

Ezzel a felvetéssel kapcsolatban sem az orosz egészségügyi minisztérium, sem a közegészségügyi felügyelet, sem pedig a Rosstat nem válaszolt a CNN megkeresésére.

A felvázolt számolási módszer eltér az Egészségügyi Világszervezet irányelvétől, amelyik szerint a Covid-19-hez kapcsolódó összes halálesetet egybe kellene számolni, hacsak nincs "egyértelmű alternatív ok, amely nem kapcsolható össze" a koronavírussal.

A világjárvány ellen küzdve Oroszország azonban képes magát jó színben feltüntetni. Augusztusban, nagy csinadratta közepette harangozta be Moszkva, hogy elsőként az oroszok fejlesztettek ki és vettek nyilvántartásba egy koronavírus elleni vakcinát, a Sputnik V-t, még azelőtt, hogy megkezdődött volna a szer döntő fontosságú vizsgálata. Ezt az oltóanyagot még nem is alkalmazzák széles körben.

A CNN lehetőséget kapott arra, hogy a csatorna stábja forgasson egy1300 férőhelyes ideiglenes moszkvai gyógyintézetben, amit egy műkorcsolya világbajnokságra felhúzott stadionban, az úgynevezett "Jégpalotában" alakítottak ki.

"A válság bonyolultnak tűnik, de kezelhető" - vázolta fel a helyzetet Andrey Shkoda főorvos a CNN-nek, amikor végigvezette a létesítményen a forgatócsoportot és arról számolt be, hogy minden szükséges diagnosztikai berendezés, ultrahang és lélegeztetőgép a rendelkezésükre áll. Sőt! A csarnok közepén elhelyezkedő gigantikus eredményjelző képernyőn most nem egy jégkorongmérkőzés állásáról lehet tájékozódni, azon most filmeket vetítenek a betegeknek.

A főorvos szerint a kórház teljesen digitális; minden pácienst QR-kódos karkötővel láttak el, amin keresztül hozzá lehet férni az egészségügyi nyilvántartáshoz. "Ez a szokásos szintű ellátás", Moszkvában és azon kívül is - jegyezte meg a CNN-nek a szakember.

Ez az optimista kép a pandémiát ellenőrzése alatt tartó országról, a tágas orvosi létesítmények hálózatával együtt, aligha van összhangban a kórházakból készített felvételekkel, a hivatalos statisztikák mélyebb vizsgálatával és néhány egészségügyi dolgozó vallomásával.

A múlt hónapban az orosz kormány beismerte, hogy egyre leterheltebbek az orvosi létesítmények, Tatjana Golikova miniszterelnök-helyettes szerint a legsúlyosabban érintett öt régióban a kórházak kapacitása majdnem betelt, már több mint 95% -os.

A délnyugat-oroszországi Szaratov régióban dolgozó egyik mentős - aki névtelenül nyilatkozott a CNN-nek - azt mondta, kórházában nagy az összevisszaság.

"Az orvosok még a légzési nehézségekkel küzdő idős betegeket sem fogadják. Azt mondják nekik, hogy nem kell őket kórházba szállítani. De a valódi ok az, hogy nincs elég hely az osztályon."

A tévécsatornának eljuttatott egy másik videón egy túlterhelt hullaházban egy férfi hangja hallatszik: "Itt már alig van hely. Olyan, mint egy horrorfilm."

