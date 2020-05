Horváth Mihály: Meglepő, hogy az ipar már márciusban fékezett, a vártnál lassabb lesz a gazdaság újraindulása

A Szlovák Nemzeti Bank közgazdásza szerint meglepő volt, hogy már márciusban fékezett az ipar, de ennek szerinte külső okai vannak. Attól tart, hogy az idei éves gazdasági visszaesés meghaladja majd a 10 százalékot is, de bízik abban, hogy jövő év végére visszakapaszkodik a korábbi szintre a szlovák gazdaság. Szerinte az autógyártásban még hosszabb ideig maradhat a válság.

A vártnál is nagyobb mértékben nőtt a munkanélküliség, a gazdaság pedig az első negyedévben mintegy 3,9 százalékkal csökkent az egy évvel korábbi szinthez. Mi okozta a jósoltnál jóval nagyobb gazdasági visszaesést, és a rossz áprilisi munkanélküliségi adatokat?

Az első negyedéves gazdasági visszaesés a külső kereslet csökkenésének hatása. A járvány okozta válság gyorsabban megérkezett hozzánk a külkereskedelmi hatásokkal, mint a hazai karanténintézkedésekkel. A bezárások vagyis a karanténintézkedések csak március utolsó két hetében kezdődtek, ami az első negyedéves adatokat nem nagyon befolyásolta. A külső kereslet csökkenésének hatására pedig az ipar is lassult. Ezt igazolják az áprilisi munkanélküliségi adatok is, amelyek viszonylag nagy csökkenést mutatnak az iparban. Azt vártuk, hogy a karanténintézkedések hatására elbocsátások lesznek a vendéglátóiparban, de az iparral nem számoltunk, annak a visszaesése meglepő.

Azt mivel magyarázza, hogy Magyarországon az első negyedévben még növekedett a gazdaság, habár a korábbi szinthez képest ott is sokkal lassabban, csak 2 százalékkal? A két ország gazdaságának szerkezete elég nagy hasonlóságot mutat.

Erre még nem tudok pontos választ adni, elemeznünk kell az adatokat. Magyarországon valószínűleg a hazai kereslet alakult jobban.

Szlovákiában már a tavalyi év vége felé is csökkent a beruházások mértéke, vártuk, hogy az év elején növekedésnek indulnak, voltak is erre utaló jelek, de a járvány miatti válság a beruházásokat teljesen leállította.

Ennél konkrétabb választ most nem tudok adni.

Ilyen első negyedév után mire számíthatunk az év hátralévő részében? A márciusi előrejelzésük is elég súlyos, akár 9,4 százalékos visszaesést is jósolt a jegyybank, ennél is rosszabbra számíthatunk?

Sokkal nem, de azért előfordulhat, hogy az előrejelzettnél nagyobb lesz a visszaesés. A következő, egész évre vonatkozó becslést június elején tesszük közzé. Valószínűleg rosszabbak lesznek a számok a korábbi előrejelzéshez képest, de nem olyan sokkal. Voltak ugyanis pozitív jelzések is. A hazai kereslet, elsősorban a háztartások fogyasztása például kicsit jobban alakult a vártnál.

Azt már látják, hogy a külföldi kereslet mikor élénkülhet meg?

Ez az a terület, ami a szlovák gazdaság számára kulcsfontosságú, de sajnos itt a legnagyobb a bizonytalanság. Mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk a többi uniós tagállam jegybankjával, azok elemzőivel. Sokféle forgatókönyvről beszélünk, azt sem lehet kizárni, hogy a járvány ősszel visszatér. Annyit tudok mondani, hogy a külső kereslettel kapcsolatban rosszak a várakozások, valamekkora fellendülés lesz az év második felében, de kérdés, hogy mekkora, és még nem látjuk, hogy mikor tudjuk majd elérni a válság előtti szintet.

A márciusi előrejelzésben ezt jövőre ígérte a nemzeti bank. Csak 2022-re tudunk majd visszakapaszkodni?

Nem, az előrejelzésnek ez a része szerintem még érvényes, várhatóan jövőre elérjük a korábbi szintet, de csak az év második felében. Jelenleg kicsit lassabb fellendülésre számítunk. Kérdés azonban, milyenek lesznek a hosszú távú következmények. Most az a cél, hogy minél kevesebb cég szűnjön meg, az életben maradjanak, amelyek a válság előtt életképesek voltak, ezért is fontos, hogy a kormány gyorsan, időben intézkedjen, hogy a hitel és az állami garanciavállalás eljusson a vállalatokhoz.

Hogyan látja, a kormány intézkedései segítettek? Enyhítették a válság hatásait?

Mi azzal számolunk, hogy segíteni fognak. A programok sajnos csak most indultak be, és olyan visszajelzéseket is hallunk a vállalkozóktól, hogy lassan indultak be a programok, a segély nem mindig jut el időben oda, ahová kellene. Reméljük, hogy ezek csak a kezdeti nehézségek, és beindul a támogatási rendszer. Azzal számolunk, hogy a munkahelyek megtartása szempontjából segítenek majd ezek az intézkedések.

Az eddigi adatokból lehet már valamit előrejelezni? Sejtik, hogy meddig emelkedhet a munkanélküliség a következő hónapokban?

Egyelőre még csak egy valódi válsághónap adatai állnak a rendelkezésre, a március a munkanélküliség szempontjából nem volt kiugró. Mivel az április a vártnál rosszabb, ez óvatosságra int, de nem jelenti azt, hogy az év további része is így fog folytatódni.

Viszont azt látom, hogy kezdenek beigazolódni a negatív várakozások, úgy látom, hogy jól tettük, amikor már márciusban, elsőként jeleztük, hogy ez az év rossz lesz.

Melyik ágazatban a legnagyobb a veszélye az újabb elbocsátásoknak? Az iparban?

Egyrészt az ipar, mint említettem az elsősorban a külső kereslettel függ össze, és ott nagy a kockázat.

Az autógyártásban lehet probléma, úgy tűnik, hogy az egész világon probléma van ebben a szektorban, és mivel ez Szlovákiában elsősorban a foglalkoztatottság szempontjából fontos iparág, itt nagy a kockázat.

A másik kérdés, hogy milyen gyorsan talál magára a szolgáltató szektor, milyen gyorsan térnek vissza a vendégek az éttermekbe, szállodákba. A karanténintézkedések már megszűnőben vannak, de látjuk külföldi példákból is, hogy az emberek óvatosabbak, amíg nincs védőoltás, nincs gyógyszer, az éttermek csak lassan, fokozatosan telnek meg.

