Horváth Mihály: nagy valószínűséggel költségvetési provizóriummal kezdi az ország a jövő évet - Interjú

Kicsivel több mint 5 hónapja irányítja Ódor Lajos szakértői kormánya Szlovákiát, de feltehetően már csak néhány napig, az új kormány kinevezéséig marad hivatalban. A májusban kinevezett kabinet egyik legfontosabb feladata a jövő évi költségvetés előkészítése volt. Az adósságfék miatt kiegyensúlyozott költségvetést kellett készítenie, de a hiány ugrásszerű csökkentése nulla százalékra a pénzügyminiszter szerint is ártana az országnak. A költségvetés-tervezet elkészült, a kormány elfogadta, mert a törvény erre kötelezi, de maga a kabinet sem javasolja elfogadását a parlamentben. A pénzügyminiszter előkészített egyfajta intézkedéscsomagot, amelyekkel, mint „Lego kockákkal” lehet bővíteni vagy szűkíteni a költségvetést. Robert Fico azonban már kijelentette, hogy nem lesz tekintettel az Ódor-kormány javaslataira, ami miatt még tovább késhet a jövő évi költségvetés elfogadása. Horváth Mihály pénzügyminisztert a költségvetés mellett arról is kérdeztük, hogy a most szerzett kormányzati tapasztalatai alapján gondolkodik-e azon, hogy marad a politikában.

A kormány kiegyensúlyozott, vagyis nullszaldós költségvetést fogadott el, és küldött a parlamentbe, pedig önök s elismerik, hogy ez nagyon rossz hatással lenne a gazdaságra. Emellett készítettek egy realisztikusabb változatot is?

Már korábban elmondtuk, hogy két teljes költségvetést nem tudunk elkészíteni, egyszerűen nincs hozzá elég emberünk, megfelelő kapacitásunk. Viszont azt is elmondtuk, hogy ezt a kérdést megpróbáljuk úgy megoldani, hogy készítünk egyfajta menüt, intézkedéslistát, amiből a politikusok válogathatnak. Ezt a munkát elvégeztük a nemrégen bemutatott „Lego kockák” elkészítésével.

Viszont van esélye így az új kormánynak elkészíteni az új költségvetést az év végéig?

Az év végéig ezt nehéz lesz megvalósítani, őszintén be kell vallani, hogy ez nehéz feladat. Ez elsősorban a választások időpontja miatt van így, de közrejátszik az is, ahogyan a politikai tárgyalások folynak. A költségvetés technikai részletein ennél sokkal gyorsabban kellene dolgozni, hogy azt év végéig el tudják készíteni. Elméletileg azonban nem lehet kizárni ezt a lehetőséget sem, de számolni kell azzal is, hogy a jövő évet egy-két hónapon át költségvetési provizóriummal kezdi majd az ország.

Nem jelent túl nagy előnyt a kormánynak a költségvetési provizórium? Az idei költségvetés óriási hiánnyal dolgozik, és ha a jövőre az idei év arányos részét veszik alapul, akkor a kormánynak bőven lehet pénze…

Én nem így látom. Az árak ugyanis tovább nőttek, vagyis az idei számok jövő évben már relatívan alacsonyabbak lesznek az emelkedő árak miatt. Egyben a provizórium egy másik komoly korlátozást is jelent: a kormány havonta az előző évi költségvetésnek pontosan 1/12 részét költheti el, ami operatív szempontból idővel nagyon kellemetlen lehet. Egy-két hónapig ugyan lehet így működni, de idővel megjelennének a problémák. A rendszerben ez elég komoly nyomást jelent abba az irányba, hogy a kormány mielőbb elfogadjon egy rendes költségvetést.



Robert Fico viszont már kijelentette, hogy az önök „Lego kockáit”, javaslatcsomagját nem tartja magára és a leendő kormányára nézve kötelezőnek. Erről mi a véleménye? El tudják így készíteni a költségvetést?

Mi igyekeztünk úgy összeállítani ezeket az intézkedéseket, hogy azok sokrétűek legyenek, mindenki tudjon választani közülük, politikai beállítottságtól függetlenül. A javaslatainknak három fontos jellemzője van: szakmailag megalapozottak, hosszútávú hatásuk van és a lehetőségekhez képest a legkisebb hatásuk lenne a gazdaságra és a lakosság életszínvonalára. Természetesen találhatnak, kereshetnek más eszközöket is, de véleményem szerint ezek mellett csak olyan intézkedéseket találhatnak csak, amelyek az általunk fontosnak tartott három szempont valamelyikének nem felelnek meg. Biztosan lehet találni valamilyen ad-hoc, rövid távú intézkedéseket, ezek azonban nem oldják meg a hosszú távú problémákat.

Felmerült, hogy az új kormány a második nyugdíjpillér megszüntetésével, az állami rendszerbe való visszavezetésével, vagy pedig bankadó bevezetésével próbálná kezelni a nehéz pénzügyi helyzetet. Erről mi a véleménye?

Ezek vagy ideiglenes intézkedések, vagy ideiglenesek és a nagyon deformáló, a kelleténél sokkal erősebb hatásuk lenne bizonyos szektorok működésére. Az igaz, hogy ilyen lépéseket, intézkedéseket is el lehet képzelni, de várható, hogy a szakma, a nemzetközi közeg, a piacok ezeket nem fogják pozitívan értékelni.

A pénzügyminiszteri posztot várhatóan Ladislav Kamenický kapja, aki korábban már betöltötte ezt a posztot. Kapcsolatban vannak? Tárgyalnak a költségvetés előkészítéséről?

A miniszter még nincs kinevezve, a jelölését sem erősítették meg, de egyszer már valóban találkoztunk.

A találkozó alapján hogyan látja, Kamenický is hasonlóan vélekedik az önök által előkészített intézkedésekről, mint Robert Fico? Ő is kidobná a kukába ezeket?

Nem szeretnék a beszélgetésünk konkrét tartalmáról tájékoztatni, de valójában nem is ez volt a fő téma. Én természetesen átadtam neki az elkészített csomagot, és amikor távozom a pénzügyminisztériumból, az irodámban ott fogom hagyni az asztalon is, ha esetleg elveszítette volna időközben. A találkozásunkkor azonban inkább az államháztartás helyzetéről beszélgettünk, gyakorlatilag ugyanazt mondtam el neki, mint amiről már nyilvánosan is beszéltem, és minden kérdésükre részletes választ adtunk.

Ön várhatóan jövő héten befejezi munkáját a pénzügyminisztériumban, hogyan értékeli ezt az öt hónapot?

Nagyon intenzív öt hónap volt, nagy megtiszteltetés és egyben hatalmas tapasztalat is. Nagyon keményen dolgoztunk a kollégáimmal, és figyelembe véve a korlátozott időt és a korlátozott mandátumunkat, olyan javaslatokat teszünk az asztalra, amelyek a következő években is hatással lehetnek a társadalmi párbeszédre.

Önnek milyen tervei vannak a pénzügyminiszteri munka befejezése utáni időszakra? Ódor Lajos kormányfő nem zárta ki teljesen a politikai pályát, ön is gondolkodik ilyen lehetőségen?

Nem, egyáltalán nem gondolkodok ezen, ezt teljes mértékben kizárhatom. Visszatérek a nemzeti bankba, a karrieremet szakmai úton szeretném folytatni.

Lajos P. János