Horváth: Talán meglepő, de van, ami működik Szlovákiában – nem kell tartani tömegesen bedőlő jelzáloghitelektől

A legtöbb párt már bemutatta saját terveit a bedőlő jelzáloghitelek megmentésére, Horváth Mihály pénzügyminiszter szerint azonban nincs szükség semmilyen intézkedésre, mert nem kell tartani a hitelek tömeges bedőlésétől. A törlesztőrészletek ugyan emelkedni fognak, de a háztartások ezt ki tudják gazdálkodni. Most mintegy 1 százalék a bedőlő hitelek aránya, de a Smer most akar "hitelesmentő" programot indítani, pedig az ő kormányzása idején is megtehette volna, amikor a hitelek 4 százaléka dőlt be évente, a kamatok pedig jóval magasabbak voltak a jelenleginél.