A hőségben a vasúti kocsik klímaberendezései is túlmelegednek

A rendkívüli hőségben túlmelegednek a vasúti kocsik műszaki berendezései, köztük a klímaberendezések is – közölte a TASR hírügynökséggel a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK).

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

„A klímaberendezések szinte megállás nélkül működnek, ám ha a hűtőaggregátor túlmelegszik, a biztonsági rendszer kikapcsolja. Ha megszűnik a túlmelegedés, a klíma újra működésbe lép” – tájékoztatott Tomáš Kováč, a ZSSK szóvivője. Hozzátette, az is rossz hatással van a klíma működésére, ha be kell húzni az áramszedőt például olyan szakaszon, ahol felújítás zajlik, vagy behúzott áramszedővel várakozik a félreállított mozdony.

„A feszültségingadozás hatással van a klímatizáló berendezés működésére is, és időre van szükség a rendszer újbóli teljes felfuttatásához” – folytatta a szóvivő. Kováč egyúttal azt is elmondta, az utasok egészségének védelme érdekében a klímát úgy állítják be a szerelvényeken, hogy a kinti és a benti hőmérséklet közti eltérés ne legyen több 7 Celsius-foknál. „Nagy hőségben az utasok ezt a hőmérséklet-különbséget kevésnek tarthatják” – tette hozzá a vasúttársaság szóvivője.

A ZSSK arra is figyelmeztetett, hogy a klímaberendezéseket a közép-európai körülményekhez szabták, 35 Celsius-fokos maximális hőmérséklettel számolva.

A társaság menetrendje szerint jelenleg 619 szerelvény közlekedik az országban, 80 százalékuk klimatizált, 20 százalékuk nem.

A 288 gyorsvonat közül 268 klimatizált (93,1%), 20 nem (6,9%). A 331 személyvonatnál ez az arány 234 : 97 (70,7, illetve 29,3%). A ZSSK tájékoztatása szerint az utasszállító kocsik felújítása során mindegyikbe klímát is szerelnek.

A vasúttársaság arról is beszámolt, hogy kánikulában plusz juttatás jár az alkalmazottainak. Azokon a napokon, amikor a hőmérséklet meghaladja a 30 fokot, május 15-e és szeptember 15-e között plusz egy, frissítő vásárlására szolgáló utalványt kapnak például a mozdonyvezetők és a vonatvezetők.

TASR