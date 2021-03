HOSPIC: Őszinte szeretetteljes hozzáállással szebbé tesszük a betegek mindennapjait

Intézményünk 2003 tavaszán nyitotta meg kapuit, Szlovákiában akkoriban még a hospice ellátás, mint fogalom kevésbé volt ismert. Az évek során sikerült szolgáltatásainkat kibővíteni és ma az intézményünkben 25 beteg ellátását tudjuk biztosítani.

A hospice fogalma, története, alapelvei általánosságban az országok nagyrészében megegyeznek. Az eredeti elképzeléseket akarják velünk együtt valóra váltani. Az is igaz, hogy néha a valóság és az elmélet között van különbség, de nincs szakadék. Ahhoz, hogy kicsit közelebb kerüljünk gondolatban a Hospic bejáratához, leírok pár alapvető mozzanatot, amelyről, ha valamikor hallanak, a Hospic jusson eszükbe. Gondolat nélkül semmihez sem lehet kezdeni, a gondolat egy kiinduló pont a célvonal felé. Út a célig pedig lehet bármilyen, és azt csak az tudja elmondani, aki már célba ért. Én csak mindig az utazásról írhatok, mert a Hospic gondolatában elrejtett célig elég rögös út vezet.

A hospice alapgondolata

A halál, elmúlás elfogadtatása a beteggel és családtagjaival a megbékélés elősegítése. A lehető legjobb életminőség megteremtése. Az alapgondolat magában hordozza az életigenlő alapállást is. Annyit jelent, hogy a hospice a halált az élet részének és olyan folyamatnak tekinti, melyet sem megrövidíteni, sem mesterségesen meghosszabbítani nem szabad. A beteghez, a haldoklóhoz való őszinte szeretetteljes odafordulás tartalommal töltheti meg ezt az életszakaszt is. A hospice tulajdonképpen a súlyos betegségük végstádiumában levő, elsősorban daganatos betegek humánus, összetett ellátását jelenti. Az ellátás célja a betegek életminőségének javítása: testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk támogatása.

Az emberi méltóság tiszteletben tartása

A hospice gondozás alap gondolata, hogy a beteg személy méltóságát mindvégig tiszteletben tartja. Ez a magatartás megkívánja a beteggel, a hozzátartozókkal szembeni őszinteséget. A reményt soha nem fel adva kell tájékoztatni a beteget, már amenyire ez lehetséges, és hozzátartozókat a mindenkori állapotáról. A beteg és a hozzátartozók bevonása a hospice szemléletű ellátásba elengedhetetlen. A hospice tiszteletben tartja minden beteg vallási meggyőződését, ugyanakkor tiszteletben tartja a nem hívő beteg világnézetét, kívánságait is.

A terminális stádium értelmezése

Eredeti megfogalmazásban így írják le: ,,A terminális állapot a betegségnek az a szakasza, amikor gyógyító terápia már nem lehetséges. Terminális állapotú az a beteg, akinek a betegsége nem gyógyítható, egyensúlyban nem tartható, az életet meghosszabbító terápiás próbálkozások ellenére a betegség folyamatosan előrehalad, és rövid időn belül halálhoz vezet.,, Az én olvasatomban ez annyit jelent, hogy még kezelés is végezhető, de a kezeléstől már nem a gyógyulás, hanem a inkább a fájdalom enyhítése várható. A terminális stádium jelenti az élet végső, befejező és lezáró szakaszát és ehhez csatlakozik vagy ennek a folyamata a haldoklás és végül az utolsó lélegzetvétel, amelyet behatárolni az én meglátásom szerint nem is szabad, és nem is kell.

Szemléletformálás

Marie De’ Hennezel szerint a hospice egy „mozgalom, mely visszavezeti a halált tudatunk és gondolataink terébe és emberibbé teszi a halált intézményeinkben.”Azt gondolom, hogy ezzel nem azt akarja mondani, hogy szeretni kell a halált, de azt igen , hogy az élet részeként foglalja magába a halál szeretetét is, a halálét, mely az élet túloldalán várakozik ránk. El szeretnénk azt is érni, hogy a közvélemény nagyobb figyelmet szenteljen a haldoklók problémáira, a társadalom pedig együttérzőbben és tudatosabban viszonyuljon az életet lezáró témához."

A hospicba való beutalás és a beteg felvételének feltételei

A hospicba való felvételnél elsősorban a betegségében előrehaladott állapotú, végstádiumú daganatos betegek állapota a mérvadó, és akiknél már feltételezett az élet időbeli korlátja.

Olyan betegek, akiknek az aktív kezelését a kezelőorvos már nem javasolja, mert azzal érdemi életelőnyt valószínűleg nem lehetne biztosítani, ugyanakkor a beteg állapota indokolja az osztályos gondozást.

Kigyógyíthatatlan és előrehaladott állapotú daganatos betegségben szenvedő betegek

Akut hörgő- vagy tüdőszöveti, gócos tüdőgyulladás előrehaladott állapotában lévő betegek

Krónikus veseelégtelenség végső stádiuma

Súlyos koponya és agysérülések, kardiopulmonális újraélesztés utáni betegek, éber kómában fekvők

A betegek saját, illetve hozzátartozóik kérése alapján a kezelő, illetve szakorvosi ajánlás után kerülnek felvételre.

A kérelem kézbesítése és áttanulmányozása után munkatársaink felveszik a kapcsolatot a hozzátartozókkal és részletesen megbeszélik a további teendőket. Amennyiben a hospic ellátás nem indokolt, de az ellátás nem megoldható otthoni körülmények között, igénybe vehető a szociális ellátás nyugdíjas, ill. szociális otthonainkban.

Látogatási rend a hospic részlegen?

Nincs megyszabva a látogatási idő: a részleg bármikor szívesen látja a hozzátartozókat az osztályos szakmai munka zavartalansága, illetve a többi beteg kényelmének figyelembe vétele mellett. A jelenlegi helyzet kivételt képez, de egyéni méltányossági alapon engedéllyel a látogatás engedélyezett.

E pár gondolattal remélem sikerült egy kicsit megismertetni a hospic küldetését, és ha úgy gondolják, szükségük van segítségre forduljanak hozzánk bizalommal!

Bővebb tájékoztatást személyesen vagy a +421 908 766 758-es (igazgatóság) és a 031 77 82 091-es (hospic) telefonszámon adunk.

Tisztelettel,

JUDr. Juhos Ferenc

(PR-cikk)